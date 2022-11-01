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Опрос: две трети чехов считают, что их финансовое положение улучшится в течение года

Опрос: две трети чехов считают, что их финансовое положение улучшится в течение года

Партнер рубрики:
Kochy
20 ноября
13:42
76
​Хотя рост потребительских цен в Чехии остается двузначным, а реальные доходы большинства домохозяйств падают, люди верят, что ситуация изменится. Почти две трети (64%) чехов трудоспособного возраста ожидают, что их финансовое положение изменится к лучшему в течение года, следует из данных опроса компании Patron GO среди людей в возрасте от 18 до 50 лет.

Опрос: две трети чехов считают, что их финансовое положение улучшится в течение года

Однако почти 20% опрошенных опасаются, что им будет хуже, чем сейчас. Остальные 17% считают, что их финансовое положение не изменится.

Почти половина чехов планирует сократить свои расходы. Большинство из них в первую очередь снизят затраты на посещение ресторанов, развлечения и досуг. Только десятая часть людей считает, что они смогут найти более дешевого поставщика энергии.

Аналогично в Словакии

Такой же опрос был проведен в Словакии в конце сентября. Чуть менее оптимистичны наши восточные соседи — 57% из них ожидают улучшения финансового положения. Ожидают ухудшения ситуации 19% словаков — то есть столько же, сколько и чехов.

«Я удивлен, что даже в разгар худшей экономической ситуации за последние десятилетия чехи и словаки настроены оптимистично и ожидают улучшения ситуации в течение года. Я приветствую оптимизм, но в то же время они должны быть осторожны, чтобы не удивляться постоянному росту цен», — сказал Лукаш Вршецкий, глава компании Patron GO, которая занимается управлением финансами.

Он добавил, что люди должны, в том числе, внимательно следить за всеми кредитами, чтобы не переплачивать, и искать способы сэкономить.

Источник: novinky.cz

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