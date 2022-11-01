Мужчина в Чехии хотел купить таксу у заводчика и потерял 100 тысяч крон

Мошенники обманули жителя Праги на 100 000 крон, когда он хотел через Интернет приобрести щенка таксы. Они утверждали, что собаку доставят на самолете из Италии, и требовали деньги на различные транспортные расходы. Но выплаты оказались на счете в Камеруне.

Об этом сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.

21-летний мужчина из Праги наткнулся на объявление о продаже таксы на интернет-портале для заводчиков. По словам полиции, когда он связался с предполагаемым заводчиком по электронной почте, ничто не показалось подозрительным. «Реклама и коммуникация с самого начала были заслуживающими доверия и совершенно беспроблемными», — сказала пресс-секретарь.

Затем мошенник написал покупателю, что у него есть питомник в Италии и что собака будет доставлена ​​самолетом. По договору покупатель должен был заплатить за животное только при получении собаки в пражском аэропорту. Но «транспортная компания» несколько раз информировала обманутого о различных проблемах. «Сначала перевозчик потребовал внесение залога за транспортный бокс с кондиционером. В рамках дальнейшего общения по электронной почте он настаивал на оплате прививок, кормления собаки и затрат по транспортной страховке животного», — описала ситуацию Кропачова.

Человек, который хотел купить таксу, оплачивал все необходимые сборы банковскими переводами, пока сумма платежей не превысила 100 000 крон. Когда мошенники потребовали дополнительные суммы, мужчина отказался их перечислять. «В этот момент продавец и предполагаемая транспортная компания прекратили с ним общение», — добавила представитель полиции. Впоследствии полиция обнаружила, что деньги оказались на неизвестном счете в Камеруне. Возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

Источник: ceskenoviny.cz

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