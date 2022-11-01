Чешский миллиардер и девелопер Эвжен Корец спасает животных

Среди чешских миллиардеров, наверное, нет большего любителя животных. Девелоперу Эвжену Корецу принадлежат тысячи животных, подавляющее большинство которых он купил, чтобы дать им лучшую жизнь. Он спас птиц в Праге, даже целый зоопарк в Таборе, а недавно привез из Словакии группу ослов, которые должны были попасть на бойню. На польской бойне должны были закончиться жизни в общей сложности шести десятков диких копытных, которые вместе составляли самое большое стадо ослов в Словакии. К счастью, этого не произошло.

Все они выжили, а некоторые из них нашли новый дом на частной территории на окраине среднечешского села Бабице у Олбрамовице. На отдаленной ферме с клубом верховой езды, принадлежащим основателю девелоперской компании Ekospol Эвжену Корецу и его жене Яне.

«Я принял меры, как только узнал об этом. Это даже не обсуждалось», — описывает 66-летний бизнесмен, окруженный ушастыми млекопитающими.

В дополнение к ферме, где большую часть года содержится пятьсот животных, от овец и коз до лошадей, пони и птиц всех видов, он уже более десяти лет управляет всемирно известным питомником собак породы кане-корсо. Последние годы ему также принадлежит Таборский зоопарк, который он спас от разорения, хотя изначально он намеревался выкупить у нее только двух попугаев.

«Любовь к животным — это качество, с которым человек рождается. Он либо есть в тебе, либо его нет. Кому-то нравятся быстрые машины и роскошная обстановка, я лучше всего чувствую себя в компании собак, зубров и других животных», — говорит постоянный член клуба самых состоятельных чехов.

Так что же именно произошло в Словакии этой весной? Местный фермерский кооператив, увлеченный идеей зарабатывать деньги на сухом ослином молоке, цена которого достигает десятков тысяч крон за килограмм, без раздумий купил стадо чистокровных ослов романьоло и вызвал у них так называемую гиперовуляцию. чтобы убедиться, что каждая кобыла забеременеет.

Принцип был очевиден: больше ослов, больше молока. Необычный шаг, но разрешенный в интенсивной селекции. Однако он считается с одним условием: при гиперовуляции необходимо следить за тем, чтобы в матке кобылы оставался только один зародыш.

Еще раз развиваясь, они почти не выживают и в то же время непосредственно угрожают жизни самки. «Если заводчик этого не обеспечивает, это настоящее свинство», — комментирует слегка рассерженный миллиардер, который в остальном полон оптимизма.

Фирма не выполнила это условие. Кроме того, выяснилось, что проникновение в сети, торгующие молоком, было выше ее возможностей, что означало «бесполезное» кормление стаи ослов, чья еда и уход обходятся не менее чем в десять тысяч крон в год на одного осла.

Если бы не оперативность местных работников, связавшихся с зоопарками Словакии и Чехии, в том числе с зоопарком в Таборе, спасти животных от смерти не удалось бы.

Сейчас, спустя более четверти года после инцидента, Алиса, Заира, Пепа, Австрия и жеребята Жозефина и Элис выглядят очень счастливыми. Вы можете легко завоевать их расположение с помощью кусочка моркови, хотя их обучение было не совсем легкой задачей. «По сравнению с лошадьми ослам все объяснить сложнее», — отмечает жена бизнесмена Яна Корцова.

«С ослами нужно быть осторожным, они сообразительны, от природы недоверчивы, а их матери склонны к ярости. Не зря говорят, что некоторые люди ведут себя как ослы», — улыбается женщина, которая познакомилась с мужем в 80-х годах в Институте молекулярной генетики Академии наук, где они оба работали научными сотрудниками.

В 2010 году партнеры купили ферму, расположенную всего в нескольких километрах от печально известной фермы “Гнездо аиста” другого чешского миллиардера Андрея Бабиша.

Ежегодно они инвестируют более десяти миллионов крон в этот приют для животных, как они с преувеличением называют это место.

«Мы все больше и больше посвящали себя спасению животных, особенно раненых голубей, пока нам не хватило двух гектаров сада в застройке пражской виллы. Птицы не могли вернуться в дикую природу, поэтому мы искали место, куда их можно было бы переселить», — вспоминает Яна Корцова.

В столице пара содержала только питомник с одиннадцатью лучшими собаками породы кане-корсо, которые собирают одну награду за другой. Остальных животных она перевезла на ферму в шестидесяти километрах от Праги, которая со временем стала отличным дополнением к близлежащему Таборскому зоопарку.

Эвжен Корец в 2015 году пришел в зоопарк, когда тот боролся с неплатежеспособностью, за двумя зеленокрылыми попугаями ара. В конце концов, однако, он купил всех животных, включая прилегающие загоны и здания.

«Когда я увидел опустошение, у меня возникло странное чувство и мурашки по телу. Я больше не думал только о спасении попугаев, а о спасении всего зоопарка. Я понял, что не могу допустить, чтобы зоопарк был уничтожен навсегда», — вспоминает бизнесмен, чьи активы Forbes оценивает в общей сложности почти в пять миллиардов крон.

В настоящее время зоопарк, в который Корчи вложили около тридцати миллионов крон, включая стоимость покупки, является одним из самых посещаемых мест в южной Чехии (после Глубока-над-Влтавой, Липно и Чески-Крумлов).

Он предлагает посетителям более трехсот животных, многие из которых принадлежат к видам, которым угрожает исчезновение на их родине. В то же время он единственный в стране, посвященный реинтродукции или возвращению зубров в дикую природу.

Источник: forbes.cz