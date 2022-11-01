Полиция в Чехии задержала более 200 торговцев людьми. Четверть из них — украинцы.

Проверки на чешско-словацкой границе продолжаются уже почти два месяца и дают результаты. Они помогли приостановить бизнес контрабандистов. Суды рассмотрели уже сотни дел, а контрабандистов чаще всего наказывают депортацией.

Как ранее сообщал Seznam Zprávy, большинство торговцев людьми — молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Они незаконно берут десятки тысяч крон за перевозку беженцев.

Полиция сообщила, из каких стран прибывают контрабандисты. «В 51 случае это были украинцы, в 38 — сирийцы, еще 14 — выходцы из Грузии», — сказал Урбан. Среди контрабандистов также турки, немцы и, в некоторых случаях — чехи, словаки и палестинцы.

В этом году полиция и таможенники уже выявили 215 торговцев людьми. Немалую роль в этом играют более строгие правила на чешско-словацкой границе. Более половины контрабандистов были пойманы правоохранительными органами только за последние два месяца.

«С момента восстановления контроля на государственных границах мы задержали 113 контрабандистов», — сказал Йозеф Урбан, пресс-секретарь полиции по делам иностранцев.

Подавляющее большинство из них попадает в суды, обладающие трансграничной юрисдикцией. Районный суд в Бржецлаве рассмотрел в этом году больше всего дел о незаконной контрабанде. Рядом находится оживленный пограничный переход Lanžhot-Kúty на трассе D2.

«С 1 января по 21 ноября районный суд рассмотрел в общей сложности 79 таких дел», — сообщила Seznam Zprávy помощник судьи Люция Лабудова.

Суды обычно принимают решения в порядке так называемого упрощенного производства. Задержанный должен быть доставлен в суд в течение 48 часов с предложением наказания. Выслушав подозреваемого, компетентный судья принимает решение в течение 24 часов. «Эти дела, как правило, решаются уголовным приказом, который не может безоговорочно означать тюремное заключение», — сказал Михал Томанек, председатель сената и пресс-секретарь окружного суда в Угерске-Градиште.

Все четырнадцать из шестнадцати законно прекращенных дел в отношении контрабандистов закончились вынесением уголовного постановления, оставшиеся два в настоящее время находятся на рассмотрении судей. «По остальным был вынесен приговор о пятилетнем выдворении с территории Чешской Республики и, возможно, конфискации имущества», — добавил Томанек. Он уточнил, что полиция чаще всего изымает у контрабандистов мобильные телефоны или деньги, которые должны были стать наградой за оказанные услуги.

Суды и отдельные судьи рассматривают дела по-разному. Районный суд во Всетине рассмотрел в этом году десять дел торговцев людьми и по половине из них вынес безусловный приговор. «В четырех случаях это был приговор к шести месяцам тюремного заключения, в одном — к семи месяцам», — сказал заместитель председателя Всетинского районного суда по уголовным делам Алеш Матура.

Судьи избрали депортацию из Чехии на срок от трех до пяти лет в качестве вторичного наказания в восьми случаях. В нескольких случаях они также конфисковали мобильные телефоны и деньги у торговцев людьми.

В начале ноября областной суд в Брно принял решение о наказании иностранца, перевезшего 29 мигрантов. «Переговоры были закрытыми для общественности, результат еще не доведен до всех участников», — заявила заместитель пресс-секретаря Мартина Вавржикова.

Мужчине грозило до пятнадцати лет лишения свободы за создание угрозы общественной жизни и организацию и обеспечение незаконного пересечения государственной границы. «За плату он перевозил сирийцев через границу со Словакией в фургоне в бесчеловечных и унизительных условиях», — сообщил представитель полиции Петр Вала.

В этом году Годонинский окружной суд вынес решение о виновности более сорока контрабандистов. Осужденные преступники вряд ли вернутся в Чешскую Республику.

Уголовное производство осложняется рядом факторов. Иногда их затрудняет первоначальное доказательство. «Это сложный вопрос, так как сами мигранты и торговец проинструктированы, что говорить перед поездкой», — сказал Урбан.

В этом году Чехия переживает рекордную волну беженцев с Ближнего Востока. Более 90% беженцев прибывают из Сирии, раздираемой гражданской войной.

Только в Южно-Моравском крае в ходе проверок полиция обнаружила 5300 беженцев, незаконно пересекших границу. «В настоящее время фиксируется небольшое снижение, однако пока невозможно прогнозировать, временное это явление или постоянное», — добавил Урбан.

Источник: seznamzpravy.cz

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