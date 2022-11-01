ČD будет автоматически выплачивать компенсацию за задержку поезда

С ноября пассажиры, которые купили электронный билет для поездок по Чехии и чей поезд задерживается более чем на час, получат возврат денег автоматически.

Такое заявление сделал председатель правления и генеральный директор Чешских железных дорог (ČD) Михал Крапинец. Автоматическая выплата компенсации за билеты для поездок по Чехии, купленные на официальном сайте ČD или в специальном приложении «Мой поезд» (Můj vlak), распространяется на прямые рейсы без пересадки. Если система регистрирует задержку поезда более чем на 60 минут на станции назначения, а билет был проверен проводником в поезде, компенсация поступит автоматически.

Источник: mdcr.cz

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