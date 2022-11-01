У украинских детей будет больше времени на образование в Чехии. Какие изменения приняты?

Онлайн-обучение в украинских школах будет ограничено для украинских школьников. В Чехии дети будут изучать дистанционно только украинский язык и историю своей страны. Министры образования Чехии и Украины сегодня подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования.

Министр образования Чехии Владимир Балаш и его украинский коллега Сергей Шкарлет подписали двустороннее соглашение, которое охватывает все уровни образования. Украина и Чехия взаимно признают свои образовательные программы и содержание обучения.

Например, по словам Балаша, онлайн-обучение украинских детей, которые посещают начальную школу в Чехии, будет ограничено. Это дистанционное обучение обеспечивают школы в Украине, которые дети посещали до того, как бежали в Чехию из-за российского вторжения в Украину.

По словам министра, двойное обучение часто приводило к перегрузке детей. Теперь школьники должны будут учить онлайн только украинский язык и историю Украины.

«Большинство предметов, которые украинские дети изучают в чешских школах, будут продолжать преподавать и будут признавать», — сказал Балаш.

Посещение начальной школы является обязательным для украинских беженцев в Чехии с сентября. По словам представителя департамента Анеты Ледновой, проверка посещаемости не входит в обязанности Министерства образования. Нарушением обязанности по направлению детей в школу занимается Управление социально-правовой защиты ребенка.

Например, украинцам, которые не отправляют своих детей школьного возраста в чешские начальные школы, грозят ограничения в выплате социальных пособий.

Соглашение между Чехией и Украиной также касается предоставления стипендий украинским студентам вузов. По словам Балаша, на стипендии для этих студентов выделено 150 миллионов крон, а также запланированы совместные научные и образовательные проекты.

По словам чешского министра, соглашение между Чехией и Украиной начали готовить несколько лет назад, но эпидемия COVID-19 задержала заключение соглашения. После начала российского вторжения в Украину документ был изменен с учетом текущей ситуации и условий.

По словам украинского министра, во время войны Чехия приняла около 80 870 украинских школьников и студентов. По данным Минобразования, точное количество военных беженцев из Украины, которые посещают школы в Чехии, станет известно к концу ноября. По словам Шкарлета, большинство действующих в Украине начальных школ проводят онлайн-обучение.

Источник: seznamzpravy.cz

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