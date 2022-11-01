В Чехии мужчина поджег себя перед начальной школой

«Еще до нашего приезда полицейские пытались его потушить. Спасатели потом пытались его реанимировать», — рассказал начальник управления пожарной части. По его словам, спасти мужчину в конечном итоге не удалось.
Пресс-секретарь полиции Ева Червенкова заявила, что полиция исключила чью-то вину. Следователи расследуют дело как самоубийство.
Как удалось выяснить на месте корреспонденту «Právo», сначала мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, которая была у него в пластиковых бутылках.
Мария Свободова, представитель региональной спасательной службы, сообщила, что мужчина 70-ти лет получил смертельные травмы. По словам Свободовой, спасатели оказывали ему помощь примерно 30 минут, однако жизненно важные функции восстановить не удалось.
Источник: novinky.cz
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