Исследование: у чехов самый низкий уровень поддержки беженцев из Украины в международном сравнении

​Чешское общество выражает наименьшую поддержку украинским беженцам по сравнению с другими странами – лишь 20% опрошенных готовы помочь им лично, сочувствуют беженцам только 36% чехов. Чехи не слишком беспокоятся о собственной безопасности из-за войны на Украине, но по сравнению с рядом других стран чувствуют глубочайшую безысходность.

Международное исследование, отражающее восприятие и опыт войны в Украине людьми из разных уголков мира, дало свои первые результаты. Выводы пока известны по Украине, Грузии, Польше, Чехии, Эстонии и Израилю. Израильский психолог Шауль Кимхи из Тель-Авивского университета рассказал о них на пражской конференции в Музее искусства и промышленности. Философ Алиса Коубова проанализировала там подробности, касающиеся Чешской Республики.

По словам Коубовой (которая отвечала за чешскую часть проекта), у чешской публики есть несколько интересных особенностей по сравнению с другими странами.

Данные из ответов тысяч респондентов показали, что в Чехии самый высокий уровень благосостояния из всех вышеперечисленных стран и сохраняется высокое чувство безопасности. С другой стороны, у чехов самые низкие надежды на то, что их государство выйдет из кризиса более сильным, и они не настроены на решение кризисной ситуации.

«Чехи до сих пор считают, что живут хорошо, не хотят покидать свою страну, чувствуют себя в своих домах хорошо и безопасно. Но когда дело доходит до надежды, морального духа и готовности к активному участию в разрешении кризиса, все с точностью до наоборот», — подытожил основные итоги эксперт Института философии Академии наук Чешской Республики.

Данные были собраны и проанализированы агентством STEM/MARK. Опрос проходил в конце октября этого года.

В Чехии может процветать «культура страха»

В дополнение к вышеупомянутым результатам, по словам Коубовой, стоит отметить тот факт, что люди в Чехии испытывают второе по силе «чувство угрозы» из-за войны. По мнению Коубовой, это очень смутное чувство, парадоксальным образом сочетающееся с высоким уровнем жизни, представляет собой идеальную питательную среду для развития так называемой культуры страха.

По словам Коубовой, если в обществе распространяется культура страха, такими людьми легко манипулировать политически. По ее словам, существует опасность, что сильный и еще не вполне определенный страх (чувство угрозы) у кого-то разовьется в «чувство вездесущей опасности, от которого надо защищаться очень энергичными шагами». В таком случае, по мнению Коубовой, может случиться так, что люди начнут замыкаться в узких социальных группах или полностью отдадут свою волю сильному лидеру.

Больше всего чехи боятся бедности и беженцев

Однако помимо смутного ощущения угрозы у чехов есть как минимум две конкретные проблемы. Самым сильным страхом явно является страх перед экономическими проблемами и бедностью – 67% респондентов считают, что Чехии нанесен финансовый ущерб стране из-за войны на Украине.

Вторым особым беспокойством является волна украинских беженцев, которую упомянули 44% опрошенных. В то же время чешское общество выражает наименьшую поддержку беженцам из всех измеряемых стран – лишь пятая часть опрошенных готовы помочь им лично, и только 36% людей сочувствуют беженцам.

Наша война?

По словам Коубовой, одним из возможных объяснений вышеизложенного может быть преобладающее в чешском обществе мнение о том, что война на Украине — это «не наша война» и что инвестиции в урегулирование конфликта в пользу подвергшейся нападению Украины — это не инвестиции в будущее Чехии.

В конце концов, Коубова интерпретировала отдельные выводы как свидетельство относительно низкой устойчивости чешского общества к кризисам. В своем выступлении на конференции «Границы устойчивости» в Праге, организованной Национальным институтом SYRI в сотрудничестве с Академией наук Чешской Республики, она также отметила, что, в отличие от многих европейских стран или США, устойчивость общества к кризисам у нас не в моде, что плохо. «Это особенно верно в отношении стратегических документов, планов развития, антикризисного управления и антикризисных планов», — сказала Коубова.

Профессор Шауль Кимхи из Тель-Авивского университета представил и другие интересные результаты, сравнивающие устойчивость к кризису и реакцию на войну в Украине после Кубовой. Среди прочего он подчеркнул, что, по результатам исследования, украинцы проявили наибольшую устойчивость (социальную, общинную и индивидуальную) к кризису. Чехия «заняла» четвертое место из шести опрошенных стран по всем типам кризисоустойчивости.

По словам Кимхи, назвать причины разнообразных и часто неожиданных результатов непросто, и на это потребуется время.

Исследования будут продолжены. Ученые все еще ждут работы с данными из Словакии и Венгрии.

Источник: seznamzpravy.cz

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