ВИДЕО: Хулиганы в Чехии угрозами вынудили болельщика отдать свой фанатский шарф

Пражские полицейские разыскивают группировку молодых людей, которые украли шарф у футбольного болельщика в районе Прага 2. Они угрожали избить его и толкали, за что им грозит до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 октября, после футбольного дерби между «Спартой» и «Славией». На улице Югославской (Jugoslávská), недалеко от станции «И. П. Павлова» (I. P. Pavlova), около половины одиннадцатого вечера группа молодых людей окружила потерпевшего и потребовала отдать трехцветный шарф, который висел у него на шее.

Один из группы угрожал его избить, другой толкнул сзади.

«Молодой человек не хотел отдавать шарф, но из-за опасений за свое здоровье в конце концов был вынужден это сделать», — сообщил представитель полиции Ян Рыбански.

Если вы узнали людей на видео, звоните по номеру 158.

Источник: prazska.drbna.cz

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