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Эпидемия гриппа может прийти в Чехию до Рождества

Эпидемия гриппа может прийти в Чехию до Рождества

Партнер рубрики:
Kochy
23 ноября
20:20
245
Этой осенью грипп появился раньше обычного. По мнению специалистов Государственного института здоровья, эпидемия гриппа может наступить уже в предрождественский период. Среди населения стали распространяться и другие респираторные заболевания.

Эпидемия гриппа может прийти в Чехию до Рождества

Не только в Чехии, но и в других европейских странах в настоящее время растет число случаев заболевания гриппом. На минувшей неделе чешские лаборатории выявили наличие респираторных вирусов в 296 образцах, в 108 из них грипп был подтвержден.

«Ситуация в основном соответствует нормальной для этого времени года, за исключением более раннего появления вирусов гриппа. Эти факты могут указывать на возможное более раннее начало повышенной активности гриппа», — говорит Ян Кинчл, заведующий отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Государственного института здравоохранения (SZÚ). Он добавляет, что эпидемия гриппа может начаться раньше периода с января по март, как это обычно бывает.

В этом году больше респираторных заболеваний

По словам председателя Ассоциации врачей общей практики Петра Шонки, кабинеты врачей сейчас заполнены людьми с респираторными заболеваниями. «У нас полные залы ожидания, но мы привыкли видеть это каждый год», — говорит Шонка. Он добавляет, что к врачам обращаются пациенты с различными респираторными заболеваниями, а не только с гриппом.

«В это время в прошлом году свирепствовал ковид. Но у меня сложилось впечатление, что в этом году респираторных заболеваний больше. Во время ковида их практически не было или было мало», — объясняет Шонка.

Число зарегистрированных случаев гриппа за последние два года снизилось из-за пандемии COVID-19 и противоэпидемических мер. Эксперты прогнозируют, что это заболевание вновь проявится в полную силу в предстоящем сезоне.

Источник: ceskatelevize.cz



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