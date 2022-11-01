Чехи уже покупают туры на следующее лето. Куда они поедут в отпуск?

Продажа туров на лето 2023 года идет полным ходом. Чешские турфирмы ожидают такого же сильного сезона, как и в этом году. Однако некоторые клиенты более сдержанны в покупках туров из-за неопределенного финансового положения, поэтому туристические агентства стали предлагать различные дополнительные гарантии.

Например, CK Fischer и Exim Tours вновь предложили бонус, который был актуален в период пандемии, когда клиенты могут отменить путешествие за 30 дней до вылета без объяснения причин и без штрафов. «При предварительной продаже туров на лето 2023 года на рынке возникло ощущение неопределенности, похожее на времена ковида, когда клиенты колебались, стоит ли бронировать отпуск на несколько месяцев вперед», — признал представитель Fischer Ян Бездек.

Однако бонус, который вновь ввела турфирма, сразу же отразился на бронировании. «В середине ноября мы уже продали значительно больше туров, чем за весь октябрь. С начала ноября по сравнению с прошлым годом мы продали туров примерно в 2,5 раза больше», — добавил Бездек.

CK Blue Style также хочет мотивировать клиентов оплачивать отпуск заранее. Поэтому турфирма предлагает возможность изменить тур за 10 дней до вылета. «Покупка туров first minute шла очень хорошо уже в сентябре, когда мы запустили это предложение. Основная мотивация наших клиентов — большие скидки и льготы, широчайший выбор отелей, а также то, что развитие ситуации никогда нельзя полностью предсказать», — рассказала пресс-секретарь Илона Тополова.

Она добавила, что следующий сезон может стать первым, когда цены на горящие туры будут выше, чем при покупке на несколько месяцев вперед.

Подобную выгоду предлагает и CK Čedok. «С середины августа каждую неделю мы продаем сотни туров на следующее лето. Чаще всего бронируют отдых у моря и экскурсионные туры», — сказала пресс-секретарь Катержина Павликова.

«В Čedok мы не замечаем изменений в поведении клиентов по сравнению с прошлым годом и верим, что следующий летний сезон будет очень успешным. Для наших чартерных туров и пребывания в стране мы также предлагаем возможность один раз бесплатно изменить тур в выбранном отеле, не позднее чем за 10 дней до поездки», — добавила Павликова.

Направления, выбираемые клиентами туристических агентств, принципиально не меняются. Острова Греции, Египет, Тунис, Турция и Болгария остаются наиболее популярными.

Источник: novinky.cz

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