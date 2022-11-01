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На спортивный факультет Карлова университета пришел студент и сообщил о бомбе

На спортивный факультет Карлова университета пришел студент и сообщил о бомбе

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Kochy
24 ноября
14:08
72
Утром 24 ноября полиция эвакуировала пражский факультет физической культуры и спорта Карлова университета (FTVS UK), куда пришел студент и сообщил о заложенной бомбе. Полиция уже арестовала его.

На спортивный факультет Карлова университета пришел студент и сообщил о бомбе

Студент прибыл в здание на улице José Martího около 11 часов утра.

«Один из студентов пришел к зданию вуза и сообщил о закладке самодельного взрывного устройства. Полиция уже взяла его под стражу», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек, добавив, что молодой человек был доставлен в больницу из-за психического состояния.

Несмотря на то, что подозреваемый задержан, полиция эвакуирует из здания сотни людей. На место также прибыл полицейский кинолог, который специализируется на обнаружении взрывных устройств.

Полиция перекрыла часть парковки с автомобилем, который, вероятно, принадлежит задержанному студенту. Пиротехники задействовали специального робота с дистанционным управлением, который проверит, нет ли в машине опасных предметов.

Источник: novinky.cz

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