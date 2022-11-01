На спортивный факультет Карлова университета пришел студент и сообщил о бомбе

Студент прибыл в здание на улице José Martího около 11 часов утра.
«Один из студентов пришел к зданию вуза и сообщил о закладке самодельного взрывного устройства. Полиция уже взяла его под стражу», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек, добавив, что молодой человек был доставлен в больницу из-за психического состояния.
Несмотря на то, что подозреваемый задержан, полиция эвакуирует из здания сотни людей. На место также прибыл полицейский кинолог, который специализируется на обнаружении взрывных устройств.
Полиция перекрыла часть парковки с автомобилем, который, вероятно, принадлежит задержанному студенту. Пиротехники задействовали специального робота с дистанционным управлением, который проверит, нет ли в машине опасных предметов.
Источник: novinky.cz
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