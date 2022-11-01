В Чехии в больнице Мотол открыли первый дом для семей с хронически больными детьми

​На территории больницы Мотол в Праге открылся первый дом, предназначенный для семей детей, которые находятся на длительном стационарном лечении. Затраты на строительство и оборудование превысили 100 млн крон. Деньги предоставили спонсоры.

Дом предназначен для семей детей и подростков, которым приходится находиться в больнице несколько месяцев. До сих пор некоторые родители могли переночевать во временном общежитии, а теперь в больнице будут предлагать бесплатные комнаты для целых семей.

В доме смогут проживать около 20 семей с тяжелобольными детьми. Первые из них смогут переехать сюда уже в середине декабря. «По нашим оценкам, эксплуатация дома обойдется в 12 млн в год. Это включает как технические вещи, так и услуги, а также оплату персонала», — говорит Ивана Пешатова, директор фонда Dům Ronalda McDonalda.

Директор университетской больницы Милослав Людвик подчеркивает важность подобных типов размещения. «Мировой тренд — сокращение госпитализаций и переход на так называемое гостиничное размещение. Есть диагнозы, при которых нужно ежедневное облучение, ежедневная капельная химиотерапия, но нет смысла госпитализировать», — говорит он.

В случае длительного лечения ребенок мог проживать с родителями и получать терапию амбулаторно. Однако только отдельные больницы, например в Брно или Остраве, предлагают жилье для родственников. Некоторые медучреждения разрешают родителям оставаться с ребенком прямо в палате.

«Это не совсем просто, потому что койки там в первую очередь для больных. Очень сложно зарезервировать некоторые из этих коек и разместить там родственника», — объясняет министр здравоохранения Властимил Валек.

Источник: ceskatelevize.cz