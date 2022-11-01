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«В школах должны учить, как предотвращать насилие в отношении женщин», — говорит министр образования Чехии

«В школах должны учить, как предотвращать насилие в отношении женщин», — говорит министр образования Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
25 ноября
12:44
187
Со следующего года дети в начальных и средних школах узнают больше о правах человека, дискриминации и насилии в отношении женщин. Министр образования Владимир Балаш (STAN) хотел бы включить эти темы, например, в уроки обществоведения в рамках запланированных изменений.

«В школах должны учить, как предотвращать насилие в отношении женщин», — говорит министр образования Чехии

«Мы пересматриваем образовательные программы, методику преподавания и содержание уроков. Необходимо обеспечить условия, чтобы люди начали узнавать о гендерном насилии, дискриминации и правах человека еще с начальной школы. Дети должны знать чужие границы и уметь не допускать подобного», — сказал Балаш на международной конференции по борьбе с насилием в университетах, проходившей под эгидой председательства Чехии в Совете ЕС.

 

Неподобающее поведение на территории кампуса

Он добавил, что экспертам Министерства образования, молодежи и спорта (MŠMT) еще предстоит обсудить, в рамках какого предмета будут изучаться темы.

Двухдневная международная конференция, которая продолжается и сегодня, посвящена в первую очередь тому, как предотвратить насилие в академической среде. В этом году сами студенты обратили внимание на несколько случаев неподобающего поведения в вузах.

Например, руководство университета Палацкого в Оломоуце расторгло трудовые отношения с преподавателем философского факультета из-за нарушения этического кодекса. 

 

Жертвы боятся

Согласно исследованию гендерного насилия в университетах UniSAFE, выводы которого были представлены на конференции, 62% из 42 000 респондентов из 46 европейских университетов столкнулись с неадекватным поведением в свой адрес. В том числе с травлей, психологическим давлением и сексуальными домогательствами.

Исследование также показало, что жертвами чаще становятся инвалиды, хронически больные или респонденты из расовых или сексуальных меньшинств.

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Еще одна большая тема, о которой не стоит забывать, — домашнее насилие.

Домашнее насилие — это поведение, которое заставляет одного партнера или даже целую семью бояться другого члена семьи. Часто эти люди эмоционально или финансово зависят друг от друга. 

«Цель агрессора — добиться господства, контроля и власти. Насилие в семье может принимать форму физического, сексуального или психологического насилия, социальной изоляции и экономической зависимости. Его характерными чертами являются повторение, нарастание интенсивности, оно происходит в основном без свидетелей, а роли жестокого и находящегося под угрозой лица четко определены», — рассказала пресс-секретарь Моника Шиндлова на сайте полиции. Жертвы домашнего насилия обычно не признаются в своей проблеме, наоборот, стараются ее скрыть и часто стыдятся. 

«Обычно человек в группе риска обращается за помощью только спустя долгое время или только тогда, когда на карту поставлена ​​его жизнь. Женщины часто винят себя и оправдывают буйное поведение партнера или мужа, ища вину в себе. Насильники ведут себя на публике совсем иначе, чем дома за закрытыми дверями», — говорит пресс-секретарь, напоминая, что никто не имеет права причинять вред другому.

В полиции подчеркивают, что агрессивное поведение — это проступок или даже преступление. О домашнем насилии можно сообщать непосредственно в полицейский участок устно, письменно или по телефону. Полиция рассматривает и анонимные сообщения. А если в группе риска находятся дети, можно обратиться в отдел социально-правовой защиты детей и молодежи при городском управлении. Полицейские могут принять решение о выселении агрессивного человека с общей территории проживания сроком на десять дней. 

«В это время у потерпевшего есть возможность подать ходатайство о принятии предварительных мер в гражданский суд. Суд может обязать насильника покинуть совместное жилье и воздерживаться от каких-либо контактов с лицом, которому угрожают, на срок от одного месяца до одного года», — добавила пресс-секретарь, пояснив, что полиция проверяет, соблюдает ли обвиняемое лицо это предписание.

Напоминаем, что редакция 420on cобирает истории читателей, связанные с неподобающим обращением в Чехии на основе дискриминации по половому признаку.

Источник: prazska.drbna.cz, novinky.cz

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