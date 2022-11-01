Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Люди в Брно застряли на колесе обозрения. Из-за нерадивого работника пришлось вызывать полицию

Люди в Брно застряли на колесе обозрения. Из-за нерадивого работника пришлось вызывать полицию

Партнер рубрики:
Kochy
26 ноября
16:24
437
В пятницу, 25 ноября, после наступления темноты девять человек застряли на знаменитом рождественском колесе обозрения в Брно, которое традиционно устанавливают на Моравской площади в центре города во время Адвента. Оператор аттракциона выключил машину и ушел. Вскоре люди в кабинках заметили, что внизу в кабине управления никого нет и темно. Через четверть часа они вызвали полицию.

Люди в Брно застряли на колесе обозрения. Из-за нерадивого работника пришлось вызывать полицию

«Для нас важно, что никто не пострадал. Никто не пострадал и не переохладился, и весь инцидент был улажен очень быстро», — сказал пресс-секретарь полиции Павел Шваб. Он подчеркнул, что оператор машины не нарушил ни закон, ни какие-либо постановления, поэтому дело было закрыто.

Первым на случившееся обратило внимание Чешское телевидение. Оно сообщило, что полицейский патруль после прибытия на место оперативно связался с управляющим аттракциона и тот направил к аттракциону оператора. По имеющейся информации, рабочий, отвечавший за управление каруселью, просто отошел к своей машине.

Группа из девяти человек застряла в нескольких кабинках примерно на тридцатиметровой высоте. Когда все наконец спустились на землю, патруль, конечно же, проинструктировал рабочего, что ему стоит быть внимательнее, подчеркнул Шваб.

Катание на гигантском колесе обозрения на Моравской площади — одно из традиционных рождественских развлечений Брно. С высоты открывается вид не только на украшенный к празднику центр моравской столицы, но и на замок Шпильберк.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
04 сентября
08:41
3759
Общество
В Чехии в результате крушения высотной карусели пострадали 17 человек
Assets
26 апреля
16:04
9966
Культура
ВИДЕО: В следующем месяце в Чехии откроется самый длинный в мире подвесной пешеходный мост
Assets
23 марта
15:24
2502
Культура
23 миллиона было потрачено на реконструкцию карусели в Праге
Assets
22 февраля
11:28
5622
Общество
В Праге 5 марта начнет работу парк аттракционов Matějská pouť
Последние новости:
Assets
26 ноября
19:50
572
Общество
Двойное убийство и самоубийство. В пражском парке нашли три трупа
Assets
26 ноября
15:41
584
Общество
На Староместской площади в Праге открылась рождественская ярмарка
Assets
26 ноября
08:34
853
Общество
В выходные участок пражского метро на линии C будет закрыт
Assets
25 ноября
20:10
1356
Экономика
Опять теневая экономика? Парламент Чехии полностью отменил систему электронного учета продаж (ЕЕТ)
Assets
25 ноября
17:20
1794
Общество
ВИДЕО: В Праге загорелся автобус. Водитель сделал все, что мог, но это не помогло
Assets
25 ноября
17:18
302
Общество
Чешская почта гарантирует доставку до Рождества для посылок, отправленных до 21 декабря
Assets
25 ноября
16:13
1381
Политика
В выборах президента Чехии примут участие девять кандидатов
Assets
25 ноября
12:44
418
Общество
«В школах должны учить, как предотвращать насилие в отношении женщин», — говорит министр образования Чехии
Assets
25 ноября
12:41
469
Общество
В Чехии в больнице Мотол открыли первый дом для семей с хронически больными детьми
Assets
25 ноября
11:05
2407
Общество
В Чехии неизвестный испортил выставку автомобилей, привезенных из Украины


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы