Люди в Брно застряли на колесе обозрения. Из-за нерадивого работника пришлось вызывать полицию

В пятницу, 25 ноября, после наступления темноты девять человек застряли на знаменитом рождественском колесе обозрения в Брно, которое традиционно устанавливают на Моравской площади в центре города во время Адвента. Оператор аттракциона выключил машину и ушел. Вскоре люди в кабинках заметили, что внизу в кабине управления никого нет и темно. Через четверть часа они вызвали полицию.

«Для нас важно, что никто не пострадал. Никто не пострадал и не переохладился, и весь инцидент был улажен очень быстро», — сказал пресс-секретарь полиции Павел Шваб. Он подчеркнул, что оператор машины не нарушил ни закон, ни какие-либо постановления, поэтому дело было закрыто.

Первым на случившееся обратило внимание Чешское телевидение. Оно сообщило, что полицейский патруль после прибытия на место оперативно связался с управляющим аттракциона и тот направил к аттракциону оператора. По имеющейся информации, рабочий, отвечавший за управление каруселью, просто отошел к своей машине.

Группа из девяти человек застряла в нескольких кабинках примерно на тридцатиметровой высоте. Когда все наконец спустились на землю, патруль, конечно же, проинструктировал рабочего, что ему стоит быть внимательнее, подчеркнул Шваб.

Катание на гигантском колесе обозрения на Моравской площади — одно из традиционных рождественских развлечений Брно. С высоты открывается вид не только на украшенный к празднику центр моравской столицы, но и на замок Шпильберк.

Источник: novinky.cz