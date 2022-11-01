В Чехии 26 ноября сотни людей вышли на демонстрацию против правительства

Сотни людей 26 ноября вышли на демонстрацию против правительства Петра Фиалы на пражской Летне. Они принесли с собой флаги и транспаранты с лозунгами против кабинета Петра Фиалы или Соединенных Штатов Америки. Участники мероприятия, организованного движением Národní rada obnovy, выступили за низкие цены на энергию и продукты питания и за снижение инфляции.

Мероприятие началось после 14:00. По словам корреспондента ЧТК, в это время на Летне находились сотни людей, и их число постепенно увеличивалось. Эти данные подтвердил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Помимо отставки правительства и руководства ČEZ протестующие требовали снизить стоимость электроэнергии до 100 евро за мегаватт-час, продавать чешскую электроэнергию только в Чехии и отправлять лишь ее излишки на фондовый рынок или выкупать подземные резервуары для хранения газа. Они также критиковали цены на продукты, поддержку Украины, Евросоюза и НАТО.

Демонстранты скандировали, например, «отставка» или «воры». Они привезли с собой чешские флаги и транспаранты, в том числе с надписями «Базы США — в США и будет мир», «Остановите правительство» и др.

Организаторы мероприятия утверждают на своем сайте, что не создают проект, имеющий политические амбиции. «Мы хотим быть альтернативой действиям или бездействию правительства, которое не смогло вывести Чехию из энергетического, экологического и экономического кризиса. Мы заботимся об исправлении сложившейся ситуации», — заявили они.

Ладислав Врабель прославился организацией антиправительственных демонстраций в последние месяцы. Мероприятия, организованные им, в прошлом поддерживали Владимир Штепан и Иван Новески, которые входят в число членов Národní rada obnovy. Однако Врабель запретил им участвовать в демонстрации 28 октября.

Источник: novinky.cz