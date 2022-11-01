Прогноз на неделю: в Чехии пройдет небольшой снег, но потом температура будет держаться выше нуля

В основном днем можно ожидать до +6°C. Заморозки, вероятно, будут только ночью, и температура опустится максимум до −3°C, как следует из прогноза на сайте Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

«Температура этим утром колебалась между +3 и −1°C, в западной половине Богемии было еще холоднее», — говорится в сообщении института на его странице в Facebook.

«В то же время влажность воздуха очень высока, поэтому утром на дорогах может быть скользко. Снижают видимость и туманы», — добавили метеорологи.

Сегодня температура может подняться до +5°C. Погода, аналогичная сегодняшней, продержится всю неделю. На каждый день ČHMÚ предсказывает туман и изморось, иногда заморозки, а возможно, и небольшой снег. Во вторник и в выходные может быть переменная облачность, особенно в горах.

В ночь на вторник будет от +3 до −1°C, при меньшей облачности ожидается похолодание до −3°C. В течение следующих двух дней ČHMÚ прогнозирует от +1 до −3°C ночью, от +2 до −2°C в пятницу вечером и от +3 до −2°C в выходные дни.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день