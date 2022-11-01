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Прогноз на неделю: в Чехии пройдет небольшой снег, но потом температура будет держаться выше нуля

Прогноз на неделю: в Чехии пройдет небольшой снег, но потом температура будет держаться выше нуля

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
28 ноября
15:35
281
В основном днем можно ожидать до +6°C. Заморозки, вероятно, будут только ночью, и температура опустится максимум до −3°C, как следует из прогноза на сайте Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

Прогноз на неделю: в Чехии пройдет небольшой снег, но потом температура будет держаться выше нуля

«Температура этим утром колебалась между +3 и −1°C, в западной половине Богемии было еще холоднее», — говорится в сообщении института на его странице в Facebook. 

«В то же время влажность воздуха очень высока, поэтому утром на дорогах может быть скользко. Снижают видимость и туманы», — добавили метеорологи. 

Сегодня температура может подняться до +5°C. Погода, аналогичная сегодняшней, продержится всю неделю. На каждый день ČHMÚ предсказывает туман и изморось, иногда заморозки, а возможно, и небольшой снег. Во вторник и в выходные может быть переменная облачность, особенно в горах.

В ночь на вторник будет от +3 до −1°C, при меньшей облачности ожидается похолодание до −3°C. В течение следующих двух дней ČHMÚ прогнозирует от +1 до −3°C ночью, от +2 до −2°C в пятницу вечером и от +3 до −2°C в выходные дни.

Источник: ceskenoviny.cz

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