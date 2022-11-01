Полиция изучает заявления организатора пророссийских демонстраций о ядерной атаке Чехии на Россию

Заявления активиста и организатора антиправительственных демонстраций Ладислава Врабеля расследуются полицией. Врабел опубликовал в соцсетях видео, в котором сообщил, что «правительство Чехии хочет атаковать Россию ядерными боеголовками с истребителей».

«Мы зарегистрировали видео в социальных сетях и расследуем, было ли это противоправным действием или нет», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Врабел заявляет в видео: «Садитесь на диван и наслаждайтесь последними месяцами своей жизни. Наше правительство хочет атаковать Российскую Федерацию ядерными боеголовками с истребителей. Потом Российская Федерация ответит на атаку и направит в Чехию ядерные боеголовки».

Врабелю грозит до восьми лет лишения свободы за распространение ложной информации, которая может привести к панике в обществе, но, по словам адвоката Ярослава Ортмана, его заявления соответствуют максимальному двухлетнему сроку.

Активист Врабел, организовавший в последние месяцы антиправительственные демонстрации, распространяет неправдивую и лишенную смысла информацию. Чехия не может атаковать Россию ядерным оружием с истребителей. Причин несколько, включая ту, что у Чехии нет ядерного оружия и, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, быть не может.

Чехия владеет тактическими самолетами L-159 Alca и сверхзвуковыми истребителями JAS-39 Gripen. Ни одна из этих машин не позволяет нести и сбрасывать ядерные бомбы.

Источник: novinky.cz