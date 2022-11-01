Импульсивные покупки угрожают кошелькам чехов, более 2/5 не могут устоять перед ними в Интернете

Чехи слышат об интересных скидках или распродаже. Наткнувшись на подобную рекламу в Интернете, они делают покупки, которых изначально не планировали.

Обширный опрос потребителей, проведенный агентством Ipsos для компаний Acomware и Zásilkovna, показал, что 42% чехов совершают импульсивные онлайн-покупки из-за значительных скидок и распродаж.

Скидки и распродажи в большей степени привлекают женщин, а в возрастном плане импульсивным покупкам подвержены прежде всего люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Что чехи в основном покупают спонтанно? Перед чем они редко могут устоять, когда это «дешево»? Чащи всего, для 60% респондентов, это одежда.

Более половины (54%) любят импульсивно покупать продукты, а 51% респондентов спонтанно бросает в виртуальные корзины различные предметы для домашнего хозяйства.

Менее половины опрошенных (47%) не могут пропустить скидки на детскую одежду и игрушки, примерно столько же (46%) — на товары из книжного и парфюмерно-косметического сегментов.

Результаты опроса также показали, что чехи совершают спонтанные покупки не только в виртуальной среде. Почти две пятых опрошенных (37%) признались, что, приходя за посылкой, они покупали что-то незапланированное у продавца в пункте выдачи. Восемь человек из ста совершали спонтанные покупки при получении посылки в партнерском пункте доставки неоднократно.

Источник: novinky.cz