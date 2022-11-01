Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Импульсивные покупки угрожают кошелькам чехов, более 2/5 не могут устоять перед ними в Интернете

Импульсивные покупки угрожают кошелькам чехов, более 2/5 не могут устоять перед ними в Интернете

Партнер рубрики:
Kochy
28 ноября
18:10
82
Чехи слышат об интересных скидках или распродаже. Наткнувшись на подобную рекламу в Интернете, они делают покупки, которых изначально не планировали.

Импульсивные покупки угрожают кошелькам чехов, более 2/5 не могут устоять перед ними в Интернете

Обширный опрос потребителей, проведенный агентством Ipsos для компаний Acomware и Zásilkovna, показал, что 42% чехов совершают импульсивные онлайн-покупки из-за значительных скидок и распродаж.

Скидки и распродажи в большей степени привлекают женщин, а в возрастном плане импульсивным покупкам подвержены прежде всего люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Что чехи в основном покупают спонтанно? Перед чем они редко могут устоять, когда это «дешево»? Чащи всего, для 60% респондентов, это одежда.

Более половины (54%) любят импульсивно покупать продукты, а 51% респондентов спонтанно бросает в виртуальные корзины различные предметы для домашнего хозяйства.

Менее половины опрошенных (47%) не могут пропустить скидки на детскую одежду и игрушки, примерно столько же (46%) — на товары из книжного и парфюмерно-косметического сегментов.

Результаты опроса также показали, что чехи совершают спонтанные покупки не только в виртуальной среде. Почти две пятых опрошенных (37%) признались, что, приходя за посылкой, они покупали что-то незапланированное у продавца в пункте выдачи. Восемь человек из ста совершали спонтанные покупки при получении посылки в партнерском пункте доставки неоднократно.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
20 ноября
09:55
1358
Общество
Мужчина в Чехии выдавал себя за военного репортера в Украине, который попал в беду. Женщина отправила мошеннику 1 млн крон
Assets
16 ноября
11:57
829
Экономика
Интернет-магазины в Чехии будут штрафовать за фальшивые отзывы
Assets
14 ноября
15:20
1069
Экономика
Raiffeisenbank в Чехии перевел клиентов Equa bank в свою банковскую систему
Assets
11 ноября
15:21
1050
Экономика
В третьем квартале 80% проверенных интернет-магазинов в Чехии нарушили закон
Последние новости:
Assets
28 ноября
16:56
484
Общество
Полиция изучает заявления организатора пророссийских демонстраций о ядерной атаке Чехии на Россию
Assets
28 ноября
15:35
281
Общество
Прогноз на неделю: в Чехии пройдет небольшой снег, но потом температура будет держаться выше нуля
Assets
28 ноября
13:25
846
Общество
Forum Karlín в Праге отменил концерты российских певцов из-за их поддержки войны в Украине
Assets
28 ноября
12:47
486
Экономика
Власти Чехии отрицают, что программы субсидирования семей провалились
Assets
28 ноября
10:40
993
Экономика
Поставщики энергии в Чехии стали рассылать новые прайс-листы. Не всем клиентам понятны цены
Assets
28 ноября
09:01
630
Общество
Почти полмиллиона украинцев уже получили временную защиту в Чехии
Assets
27 ноября
19:52
950
Культура
Картину Франтишека Купки «Белая лошадь» продали на аукционе в Чехии за 42 млн крон
Assets
27 ноября
15:58
2009
Экономика
Электричество и газ еще дешевле? Этого не будет, заявил премьер-министр Чехии
Assets
27 ноября
09:50
2535
Общество
В Чехии 26 ноября сотни людей вышли на демонстрацию против правительства
Assets
26 ноября
19:50
3547
Общество
Двойное убийство и самоубийство. В пражском парке нашли три трупа


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы