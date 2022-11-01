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До катастрофы осталось семь лет — в Праге установят гигантские климатические часы

До катастрофы осталось семь лет — в Праге установят гигантские климатические часы

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Kochy
29 ноября
09:35
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​Циферблаты высотой восемь метров и шириной 35 метров, установленные рядом с метрономом на Летне, будут измерять время, оставшееся до предотвращения необратимого изменения климата. Они начнут обратный отсчет во вторник, 29 ноября, в 18:00.

До катастрофы осталось семь лет — в Праге установят гигантские климатические часы

Осталось не так много времени — точнее меньше семи лет. Именно столько времени потребуется планете, чтобы нагреться на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. По крайней мере, так говорит нынешний научный консенсус.

По мнению ученых, превышение лимита приведет к необратимым последствиям для климата.

С завтрашнего дня об этом пражанам будут напоминать климатические часы, расположенные рядом с маятником на Летне. Левый циферблат покажет оставшиеся годы и дни, правый — покажет оставшиеся часы, минуты и секунды.

«Студия Multiverse разработала дизайн пражских климатических часов. Это позволило создать визуально сильную инсталляцию за счет минимально возможной экологической нагрузки. Климатические часы на Летне потребляют столько же электроэнергии, сколько и домашняя плита», — говорит Марек Цислар, представитель Фестиваля свободы, от имени организаторов.

Циферблаты будут находиться на Летне до 12 декабря.

Таким образом, наряду с такими городами, как Глазго, Рим или Берлин, Прага станет одной из первых, где появятся такие часы. Их установку инициировала ассоциация «Фестиваль свободы». 

Согласно гражданским инициативам, освещаемым Фестивалем свободы, климатический кризис представляет собой одну из самых значительных угроз свободе, миру и демократии в Чешской Республике. Поэтому в петиции «3 шага за 3 года» они также призывают членов парламента решить проблему климата.

Согласно сентябрьскому опросу, проведенному компанией STEM,  60% чехов считают, что изменение климата происходит и что необходимо начать решать его сейчас или в ближайшем будущем. Однако в настоящее время опрошенных гораздо больше беспокоят другие проблемы, такие как рост цен, засуха или загрязнение воздуха.

«Первые шаги должны быть сделаны уже в следующем году», — отмечает Сеслар. «Поэтому мы призываем граждан подписать нашу петицию «3 шага за 3 года». Он отвечает потребностям гражданского общества и событиям последних лет, одним из которых является климатический кризис», — говорит Сеслар. Он добавляет, что цель состоит в том, чтобы собрать не менее 10 000 подписей.

Климатические часы

Идея таких часов родилась в 2015 году. Они отсчитывают время до даты, когда планета прогреется на 1,5 градуса по Цельсию. Время обратного отсчета также меняется в зависимости от того, как изменяется объем выбросов. 

Первая крупная публичная установка климатических часов состоялась в сентябре 2020 года в Нью-Йорке. Тогда они показывали семь лет и 102 дня. 

Источник: seznamzpravy.cz



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