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Чешский миллиардер решил уже сейчас инвестировать в работу по восстановлению Украины

Чешский миллиардер решил уже сейчас инвестировать в работу по восстановлению Украины

Партнер рубрики:
Kochy
29 ноября
10:52
943
Чешский меценат и финансист Либор Винклер отправил первые миллионы крон компании-партнеру «Теплоинвест», с которой он намерен строить котлы на биомассе в Украине.

Чешский миллиардер решил уже сейчас инвестировать в работу по восстановлению Украины

Финансист Либор Винклер не опирается на официальную стратегию чешского государства, но активно участвует в будущем восстановлении Украины. Он уже начал инвестиции, которые на первом этапе должны достичь 10 млн евро (250 млн крон).

«Пражский инвестиционный фонд RSJ Investments и украинская тепловая компания “Теплоинвест” подписали меморандум о сотрудничестве. Начало сотрудничества уже связано с финансовыми вложениями RSJ в проекты “Теплоинвест”», — заявил Либор Винклер, управляющий RSJ Investments. В церемонии в Киеве также принял участие посол Чехии в Украине Радек Матула.

«Хотя ясно, что для реализации инвестиционных планов война России против Украины должна закончиться, RSJ уже инвестирует в две котельные, которые строятся компанией “Теплоинвест” при софинансировании государственного УкрЭксимБанка», — добавляет Винклер.

Винклер отправляет сумму в размере 100 000 евро (2,5 млн крон), которая поможет компании «Теплоинвест» достроить котельные. Они будут поставлять тепло из биомассы в медицинские учреждения и позволят компаниям работать. 

Котельные расположены в двух госпиталях в центральной Украине примерно в сотне километров от фронта (точное место Винклер не называет из соображений безопасности).

Целью RSJ Investments и «Теплоинвест» является строительство сети котлов на биомассе в Украине. RSJ выступит в качестве инвестора и готов выделить 10 млн евро в качестве акционерного капитала на первом этапе. «Теплоинвест», принадлежащий группе местных предпринимателей, будет управляющим партнером, ответственным за строительство и эксплуатацию котельных, в основном на юге и юго-востоке Украины.

Европейский банк реконструкции и развития также должен участвовать в финансировании запланированных проектов через банк-партнер УкрЭксимБанк. Это украинский государственный банк, который поддерживает как импорт, так и экспорт. При этом УкрЭксимБанк ориентируется на возобновляемые источники энергии, в том числе на биомассу.

После окончания войны RSJ и «Теплоинвест» хотят установить котлы на биомассе в больницах и аналогичных бюджетных учреждениях, а позже и в городских сетях централизованного теплоснабжения. Возможна и когенерация (комбинированное производство тепла и электроэнергии). RSJ также работает над созданием быстрорастущих плантаций тополя в Украине, которые могли бы служить источником топлива для совместных проектов. Все эти проекты будут обеспечивать украинских потребителей местной «зеленой» энергией, что защити потребителей от волатильности рыночных цен на энергоносители.

Компании RSJ и «Теплоинвест» хотели бы построить объекты тепловой мощностью не менее 100 МВт. Учитывая, что RSJ предоставит акционерный капитал, а банк будет поддерживать проекты за счет кредитов, общая сумма инвестиций на первом этапе может составить более 20 млн евро, то есть полмиллиарда крон.

RSJ Investments — это пражский инвестиционный фонд, который управляет широким инвестиционным портфелем в Чешской Республике и за рубежом. Он инвестирует в информационные технологии, экологичное сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, землю и т. д. RSJ построил в Чешской Республике электростанцию, работающую на соломе, и управляет ей. Для Украины фонд разработал проект по использованию древесной щепы в городе Белополье Сумской области и организовал плантацию тополей. У компании также есть две котельные на биомассе в Польше.

«Теплоинвест» — украинская компания, производящая тепло, с 27 котельными в 17 населенных пунктах. Все они используют в качестве топлива биомассу, в основном древесные гранулы и гранулы из подсолнечника. Компания «Теплоинвест» работает в сфере производства тепла с 2012 года, прежде всего в Запорожской и Херсонской областях.

Источник: seznamzpravy.cz

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