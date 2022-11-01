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Полиция Чехии обвинила 49 человек в поддержке российского вторжения. И это не конец

Полиция Чехии обвинила 49 человек в поддержке российского вторжения. И это не конец

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anastasiia-kn
29 ноября
14:09
430
На сегодня общее количество предъявленных полицией обвинений составляет 49 (44 из них — за октябрь). Однако всего подобных нарушений зафиксировано 86 (из них только в октябре — 83), сообщил пресс-секретарь президиума полиции Ондржей Моравчик.

Полиция Чехии обвинила 49 человек в поддержке российского вторжения. И это не конец

Российская армия начала вторжение в Украину 24 февраля этого года, и с тех пор общее количество дел, связанных с Украиной, перевалило за тысячу. Некоторые случаи, о которых сообщалось в полицию, остаются безнаказанными. Пресс-секретарь еще в октябре заявил, что преобладают преступления имущественного характера.

На возможность уголовного преследования лиц, поддерживающих вторжение России в Украину, вскоре после начала российской агрессии указал верховный прокурор Игорь Стржиж. 

«Если кто-либо публично — в том числе на демонстрациях, в Интернете или социальных сетях — выражает поддержку нападению Российской Федерации на Украину или в этом контексте восхваляет правителей Российской Федерации, он может при определенных условиях быть привлечен к уголовной ответственности», — сказал верховный прокурор.

Например, в начале августа мэрия Пржибыслава в окрестностях города Гавличкув-Брод сообщила в полицию, что кто-то написал мелом на памятнике павшим «Смерть Украине» и нарисовал российский триколор. 

Также полиция Праги недавно объявила об аресте 50-летнего мужчины, который подозревается в порче шин 20 украинских автомобилей, припаркованных в Праге 8 и 9.

Депутат SPD Даниэль Макай также был оштрафован на 45 000 крон после своего поста в Facebook, где он писал, что Россия разоружит «украинских фашистов».

Источник: ceskenoviny.cz

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