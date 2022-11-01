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В Чехии обсуждают: американцам выгодна война в Украине, коридоры Брюсселя кипят от ярости

В Чехии обсуждают: американцам выгодна война в Украине, коридоры Брюсселя кипят от ярости

Партнер рубрики:
Kochy
29 ноября
20:22
447
Европейские официальные лица в кулуарах обвиняют администрацию президента США Джо Байдена в том, что она наживается на войне в Украине, в то время как экономика старого континента истекает кровью. Об этом пишет Politico со ссылкой на интервью с высокопоставленными европейскими чиновниками.

В Чехии обсуждают: американцам выгодна война в Украине, коридоры Брюсселя кипят от ярости

«Реальность такова, что если посмотреть на это трезво, то страна, которая получает наибольшую прибыль от этой войны, — это Соединенные Штаты, потому что они продают больше газа по более высоким ценам и потому что они продают больше оружия», — сказал Politico неназванный представитель ЕС.

Его взрывной комментарий продолжает подчеркивать растущее возмущение европейской общественности и, в частном порядке, европейских официальных лиц и политиков по поводу американских субсидий. Это может нанести дополнительный ущерб европейской промышленности, говорится на вышеупомянутом веб-сайте.

«Мы оказались на распутье. Америка должна осознать, что общественное мнение во многих странах ЕС меняется», — сказал Politico другой неназванный источник из числа представителей Евросоюза. По его словам, сочетание высоких американских цен на газ и американской поддержки отечественной промышленности может сломить поддержку европейской общественностью отправки военной помощи Украине и другого трансатлантического сотрудничества.

В этом контексте верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель направил в Вашингтон послание, опровергающее опасения Европы. «Наши друзья, американцы, принимают экономические решения, которые затрагивают нас», — заявил он. Вероятно, он имел в виду упомянутую американскую поддержку отечественной промышленности.

Путин виноват. точка

Американцы отвергают спекуляцию на войне. «Рост цен на газ в Европе связан с вторжением Путина в Украину. Точка. Экспорт сжиженного газа из США в Европу резко увеличился, что позволило Европе отвернуться от России», — заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Американцы действительно помогли Европе восполнить дефицит газа из России, но с другой стороны, они же и поплатились за это. Для сравнения, цены в Европе примерно в четыре раза выше, чем в Америке. Например, президент Франции Эммануэль Макрон или министр торговли Германии Роберт Хабек уже публично выразили свое возмущение по этому поводу. 

Пакет стоимостью 369 млрд долларов

По данным Politico, европейцев больше злит не зарабатывание денег на газе, а поддержка правительством американской промышленности. Именно это готовит администрация президента США Джо Байдена в рамках пакета, призванного бороться с инфляцией, который называется законом о снижении инфляции (IRA). «Его потенциальное влияние на европейскую экономику действительно велико. IRA действительно обеспокоена», — заявила министр торговли Нидерландов Лие Шрайнемахер. Среди прочего, IRA рассчитывает выделить рекордную сумму в 369 миллиардов долларов, то есть более 8,66 триллиона крон, на поддержку так называемой зеленой промышленности.

Помимо этого, Евросоюз также не устраивает то, что Вашингтон никак не консультируется с ним по поводу предстоящих шагов, сообщает Politico. «США следуют внутренней политике, которая носит протекционистский и дискриминационный характер по отношению к союзникам Америки», — заявил депутат Европарламента Тонино Пикула, отвечающий за трансатлантические отношения.

Что касается заработка на поставках вооружений, то Politico отмечает, что это долгожданный импульс для американской военной промышленности, которой придется заменить большую часть того, что страны НАТО отправляют в Украину.

Источник: novinky.cz

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