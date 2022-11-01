«В Стамбуле грядет землетрясение, к которому готовились годами», — предупредил турецкий геолог

​Сильное землетрясение, к которому крупнейший город Турции — Стамбул — готовится несколько лет, уже совсем близко, сообщил турецкому оппозиционному сайту Duvar профессор геологии Джелал Шенгёр.

Эксперт Стамбульского технического университета (ITU) заявил об этом после землетрясения, которое произошло на прошлой неделе в провинции Дюздже. Этот город расположен менее чем в 200 километрах от Стамбула, население которого составляет шестнадцать миллионов человек.

«Это землетрясение (в провинции Дюздже) является доказательством того, что геологи не до конца поняли движения Анатолийской (литосферной) плиты», — сказал Шенгёр о толчках силой 5,9 балла на прошлой неделе, в результате которых пострадало около 100 человек.

Это было второе землетрясение в провинции Дюздже за последние 20 лет, и, по словам Шенгёра, эксперты не ожидали, что такое сильное землетрясение снова обрушится на регион так быстро. Поэтому Сенгер считает, что в Стамбуле очень скоро произойдет сильное землетрясение. «Еще раз предупреждаю местные власти», — добавил он.

Немецкие ученые предупреждали три года назад

Эксперты давно обеспокоены сильным землетрясением в Стамбуле. Например, в 2019 году даже немецкие ученые предупреждали, что Стамбул может пострадать от сильного землетрясения в будущем. На основании двух с половиной лет измерения напряжения на разломе между двумя тектоническими плитами на дне Мраморного моря они пришли к выводу, что это напряжение может вызывать толчки силой до 7,4 градуса.

Одно из самых трагических землетрясений в современной истории Турции произошло в августе 1999 года менее чем в 100 км к юго-востоку от Стамбула. В провинции Коджаэли произошли толчки силой 7,6 балла, в результате которых погибло более 17 000 человек. С тех пор сейсмологи предупреждают, что еще одно сильное землетрясение недалеко от Стамбула может произойти до 2030 года.

В прошлом году мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что полуторагодичное исследование, проведенное его мэрией, показало, что около трети всех зданий в городе не выдержат сильного землетрясения. По его словам, может быть более 130 000 сильно поврежденных зданий, что затронет сотни тысяч домохозяйств.

Министерство внутренних дел Турции в сотрудничестве с администрацией губернатора Стамбула прошлым летом сообщило, что у них есть план эвакуации из Стамбула на случай сильного землетрясения. Для эвакуации будут использоваться шесть паромных портов города, три основных железнодорожных вокзала и три аэропорта.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день