Чехия ошарашена событиями в Китае: жители дома сгорели из-за антиковидных мер. Люди вышли на массовые протесты

В Гуанчжоу произошли столкновения местных жителей с десятками полицейских в защитных костюмах. Это подтверждают видеоролики в социальной сети Twitter. Протесты против политики «нулевого ковида», продвигаемой Коммунистической партией Китая, ранее прошли в Пекине, Шанхае и других городах. По данным организации China Dissent Monitor, с субботы по понедельник в Китае прошло не менее 27 демонстраций, сообщает Reuters.

Демонстрации по всему Китаю спровоцировал недавний пожар в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, унесший жизни десяти человек. По некоторым данным, из-за антипандемических мер люди не могли выбраться из горящего здания, а спасатели не могли им помочь. Власти все отрицают.

По данным Reuters, это самая большая волна протестов в Китае со времен протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Общественные возмущения происходят на фоне экономического спада в Китае после десятилетий бурного роста.

«Эпоха процветания была условием для негласной договоренности между Коммунистической партией и населением, чьи свободы резко урезались с тех пор, как десять лет назад к власти пришел президент Си Цзиньпин», — пишет агентство.

Беспорядки в Китае вспыхнули спустя три года после принятия мер по предотвращению распространения Covid-19. Меры включают в себя повторный карантин при появлении первых случаев заражения и практически ежедневное тестирование населения.

В минувшие выходные акции протеста прошли в Шанхае, Пекине и других крупных городах. В дополнение к прекращению мер по борьбе с коронавирусом протестующие в некоторых местах также требовали отставки президента Си Цзиньпина и прекращения правления Коммунистической партии.

За последние сутки в Китае, где проживает более 1,4 млрд человек, зарегистрировано 37 828 новых случаев заражения коронавирусом, из них 33 540 бессимптомных и 4 288 с симптомами заболевания.

Источник: forum24.cz

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