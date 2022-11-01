Украинские беженцы получат больше времени для сдачи выпускных экзаменов в средней школе в следующем году

Украинским беженцам, которые закончат обучение в Чехии в средней школе в следующем году, будет предоставлено на 25% больше времени для письменной и практической части выпускного экзамена на аттестат зрелости (maturita). Для них также будет увеличено время подготовки к устному экзамену. Кроме того, студенты смогут использовать справочник по орфографическим правилам для теста и устного экзамена по чешскому языку.

Министерство образования Чехии (MŠMT) опубликовало новые правила сдачи выпускного экзамена из средних школ для учащихся-иностранцев с визами временной защиты.

Министерство внесло поправку, потому что действующие правила установлены для иностранцев, которые обучались не менее 4 лет до выпускного экзамена в школе за пределами Чехии за предыдущие 8 лет. Однако, по данным ведомства, положение военных беженцев из Украины совершенно иное.

«При соблюдении нормальных правил адаптации к условиям, которые в целом недостаточны с учетом изложенного, возникла бы опасность высокой неуспеваемости иностранных студентов на экзамене не из-за профессиональной составляющей образования, а из-за недостаточного времени, чтобы овладеть чешским языком на высоком уровне», — заявили в Министерстве образования и культуры.

«Это затруднило бы доступ иностранцев к рынку труда или к дальнейшему образованию», — добавили представители ведомства.

У украинских беженцев будет на 25% больше времени для письменной части и практического школьного экзамена.

При этом продолжительность письменного и практического экзаменов определяет директор школы. У украинских беженцев будет 30 минут, чтобы подготовиться к устному экзамену перед приемной комиссией. Обычно на подготовку отводится 15–20 минут.

Письменная работа по чешскому языку и литературе, которую будут писать украинские беженцы в 2023 году, должна быть не менее 200 слов. Стандартный минимум составляет 250 слов.

В списке литературных произведений для выпускных экзаменов беженцы должны иметь не менее 15 литературных произведений вместо обычных 60. По данным министерства, украинские беженцы могли использовать для чтения литературных произведений чешских авторов только последний год, поэтому ведомство решило сократить для них требуемый объем прочитанного.

Документы для сдачи «матуриты» необходимо подать до 14 декабря текущего года для весеннего экзаменационного периода и до 25 июня 2023 года для осеннего экзаменационного периода.

Источник: novinky.cz

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