В Чехии мужчина передал найденный кошелек в полицию, а деньги забрал. Теперь ему грозит два года тюрьмы

В Остраве мужчине, нашедшему на улице кошелек с деньгами, грозит до двух лет лишения свободы. Он передал находку в полицию, однако большую часть денег вынул из кошелька и оставил себе.

Как сообщила в среду, 30 ноября, пресс-секретарь полиции Ева Михаликова, мужчина передал в полицейский участок кошелек с личными документами и около 500 крон. «Всего через несколько минут после того, как нашедший ушел, в офис пришел другой мужчина и сообщил о пропаже кошелька, в котором были личные документы и более крупная сумма денег: 3 000 крон и 375 евро (около 9 000 крон)», — сказала пресс-секретарь.

В ходе расследования полиция просмотрела записи камер с места, где был найден кошелек. 27-летний нашедший признался в краже под тяжестью улик. «Он сказал, что сожалеет о своих действиях. В итоге он передал все деньги полиции», — добавила пресс-секретарь.

«Мы еще раз предупреждаем вас, что присвоение найденной вещи является незаконным и даже может быть уголовным преступлением. Нашедший обязан вернуть найденный предмет владельцу или официальным органам в зависимости от места находки», — добавила Михаликова.

Источник: novinky.cz

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