Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Первый день зимы! Какую погоду ожидать в начале декабря?

Первый день зимы! Какую погоду ожидать в начале декабря?

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
01 декабря
17:48
543
С приходом метеорологической зимы в пятницу в Чехии похолодает. Температура может упасть до −5°C, а дневная температура будет колебаться около нуля. После непродолжительного похолодания в выходные потеплеет, а в воскресенье столбики термометров днем могут показывать +7°C. Это следует из прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

Первый день зимы! Какую погоду ожидать в начале декабря?

В пятницу местами может пойти снег: температура ночью опустится до −1…−5°C, днем будет ​​от −1 до +3°C. Но похолодание продлится недолго, на выходных снова немного потеплеет.

В субботу, 3 декабря, метеорологи ожидают преимущественно облачное небо, лишь изредка будет идти снег. Ночью будет от −3 до +1°C, максимальная дневная температура составит от 0 до +4°C.

В воскресенье, 4 декабря, будет на два-три градуса теплее. Минимальная температура ночью будет колебаться от −1 до +3°C, а днем поднимется до +3…+7°C. Вновь будет преимущественно облачно, временами возможен мелкий дождь со снегом. На высотах выше 800 метров ожидается снегопад.

Погода как в воскресенье ожидается и в начале следующей недели.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 


читайте по теме
Assets
01 декабря
20:38
49
Технологии
Строительная отрасль Чехии ищет альтернативные материалы и технологии
Assets
01 декабря
19:07
258
Общество
В Чехии подтверждены случай африканской чумы свиней и вспышка птичьего гриппа
Assets
01 декабря
15:00
483
О Праге
Где покататься на коньках в Праге зимой 2022–2023: цены, время работы и прокат
Assets
01 декабря
14:39
593
Культура
Куда пойти с 3 по 9 декабря: зимние развлечения, ярмарки и фестивали в Чехии
Последние новости:
Assets
01 декабря
19:07
258
Общество
В Чехии подтверждены случай африканской чумы свиней и вспышка птичьего гриппа
Assets
01 декабря
17:17
502
Общество
Оставшиеся 560 млн чешских крон на жилье для беженцев перераспределят на другую помощь Украине
Assets
01 декабря
13:32
958
Экономика
Сенат Чехии одобрил закон о санкциях против иностранцев за серьезные противоправные действия
Assets
01 декабря
13:10
988
Общество
Чех Мартин рассказал, каково это — воевать в Украине и потерять земляка на поле боя
Assets
01 декабря
12:19
725
Экономика
Кто самые крупные налогоплательщики Чехии? Они перечислили в бюджет 45 млрд крон
Assets
01 декабря
09:39
846
Экономика
Полиция обвинила бездомного в умышленном поджоге завода в Млада-Болеславе — ущерб превысил 3 млрд крон
Assets
01 декабря
08:41
573
Экономика
Эксперт газовой промышленности в Чехии: в 2023 году цены на газ снизятся до уровня чуть выше докризисного
Assets
30 ноября
20:23
2512
Общество
Правительство Чехии: временная защита беженцев из Украины будет действовать до марта 2024 года
Assets
30 ноября
19:12
847
Экономика
Энергетическая компания ČEZ выплатит сотрудникам премии. Каждый получит 60 000 крон
Assets
30 ноября
15:05
1796
Общество
В Чехии мужчина передал найденный кошелек в полицию, а деньги забрал. Теперь ему грозит два года тюрьмы


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы