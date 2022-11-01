Первый день зимы! Какую погоду ожидать в начале декабря?

С приходом метеорологической зимы в пятницу в Чехии похолодает. Температура может упасть до −5°C, а дневная температура будет колебаться около нуля. После непродолжительного похолодания в выходные потеплеет, а в воскресенье столбики термометров днем могут показывать +7°C. Это следует из прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

В пятницу местами может пойти снег: температура ночью опустится до −1…−5°C, днем будет ​​от −1 до +3°C. Но похолодание продлится недолго, на выходных снова немного потеплеет.

В субботу, 3 декабря, метеорологи ожидают преимущественно облачное небо, лишь изредка будет идти снег. Ночью будет от −3 до +1°C, максимальная дневная температура составит от 0 до +4°C.

В воскресенье, 4 декабря, будет на два-три градуса теплее. Минимальная температура ночью будет колебаться от −1 до +3°C, а днем поднимется до +3…+7°C. Вновь будет преимущественно облачно, временами возможен мелкий дождь со снегом. На высотах выше 800 метров ожидается снегопад.

Погода как в воскресенье ожидается и в начале следующей недели.

Источник: ceskenoviny.cz

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