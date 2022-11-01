В Чехии подтверждены случай африканской чумы свиней и вспышка птичьего гриппа

Случаи серьезных заболеваний животных были подтверждены ветеринарами в Чехии 1 декабря. В Фридланте обнаружена африканская чума свиней, а в Южночешском крае — новая вспышка птичьего гриппа.

«В районе города Фридлант африканская чума свиней была подтверждена сегодня у одного павшего дикого кабана», — сообщил ЧТК Даниэль Махачек, директор Государственной ветеринарной администрации Устецкого края.

Животное было найдено у Йиндржиховице-под-Смркем в Либерецком крае, недалеко от границы с Польшей. «В настоящее время решается, какие меры будут приняты в этой области», — сказал Махачек. Последний раз Чехия сталкивалась с африканской чумой свиней в 2017 году. Болезнь не передается человеку.

Инфекция распространяется в Германии и Польше. По словам Махачека, вполне вероятно, что животное попало в Чехию из Польши. В понедельник, 5 декабря, соберется центральная инфекционная комиссия. Ситуация, вероятно, повлияет на перемещение популяции, а домашние свиноводческие фермы в районе обнаружения животного будут взяты под контроль. «Меры коснутся и Устецкого края», — сказал Махачек.

Африканская чума свиней — острое заболевание, похожее на классическую чуму свиней, но течение у него более быстрое. Зараженные животные практически всегда погибают. Крупнейшая вспышка в Чешской Республике в последние годы произошла в Злинском крае.

Через семь месяцев после последнего случая Чехия также сообщает о новой вспышке птичьего гриппа. Ветеринары обнаружили болезнь у птиц в деревне Фрахелж в Южночешском крае. «Очаг зафиксирован на большой утиной ферме. Источником инфекции, по-видимому, стали дикие водоплавающие птицы. Расследование Государственного ветеринарного института в Праге подтвердило наличие птичьего гриппа», — сказал Петр Ворличек, пресс-секретарь Государственного ветеринарного управления.

По словам ветеринаров, изначально на ферме было более 22 000 уток на откорме, но тысячи из них погибли в течение трех дней. «У уток наблюдались клинические симптомы, характерные для птичьего гриппа. Ветеринарные инспекторы начали расследование на ферме, приняли предварительные меры и отправили животных на экспертизу в Государственный ветеринарный институт в Праге. Там впоследствии подтвердили птичий грипп H5N1. Заводчик не исключил, что домашняя птица на ферме контактировала с дикими водоплавающими птицами», — сказал Ворличек, добавив, что оставшихся на ферме птиц придется усыпить.

Ветеринары также определят 3-километровую защитную зону и 10-километровую зону наблюдения вокруг подтвержденного очага. На практике это означает ограничения на перемещение домашней птицы, племенного инвентаря и запрет на организацию массовых мероприятий, таких как птицеводческие выставки.

Птичий грипп — опасная вирусная инфекция домашних кур, индеек, водоплавающих, диких и экзотических птиц. Вирус чаще всего передается через фекалии.

В первой половине этого года в Чешской Республике было объявлено о 10 вспышках птичьего гриппа на птицефабриках, последняя из которых была выявлена ветеринарами в деревне Планице в районе Клатовы в Пльзеньском крае 14 апреля.

Источник: seznamzpravy.cz

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