Словаки обогнали чехов. Они построили лучшую больницу в Центральной Европе

Роботизированный дозатор лекарств, почта со скоростью 5 метров в секунду, одноместные номера гостиничного типа с дополнительными кроватями для родственников. И в каждом из них, в холле или в коридоре, — дневной свет. Самая современная больница в Центральной и Восточной Европе стоимостью 25 миллионов евро (6 миллиардов крон) построена в Словакии чехословацкой группой Penta Investments.

«Больница находится на стадии утверждения и должна открываться постепенно. В марте мы начнем с амбулаторного отделения и диагностики, и постепенно будут добавляться другие отделения», — сообщил SZ Byznys директор Nemocnice Bory Любош Лопатка, добавив, что к концу ноября 2023 года больница будет полностью введена в эксплуатацию.

«Общая площадь больницы составляет 55 000 квадратных метров. В здании шесть этажей — один подземный и пять надземных. Из них один этаж чисто технологический», — добавляет медицинский директор больницы Роберт Хилл, отмечая, что другие технологии, скрытые над потолком, занимают треть каждого этажа.

В целом технология здесь играет большую роль: каждый пациент по прибытии получает идентификационный браслет с кодом, а лекарство готовит и вводит робот. Благодаря постоянному сканированию всех кодов устраняется любая ошибка. Даже в развитой Европе средний уровень ошибок в больницах составляет до десяти процентов при назначении одних только лекарств.

Самым большим помощником медсестер будет мобильная станция. «Благодаря этому медсестра имеет постоянный доступ к электронной документации пациента. При этом станция также оснащена монитором показателей жизнедеятельности», — говорит директор сестринского персонала Алена Кендрик.

Например, если медсестра измеряет пациенту артериальное давление или температуру, все значения тут же автоматически переносятся в документацию. «Большим преимуществом являются электронные рецепты на лекарства, которые автоматически поступают в центральную аптеку, где они роботизированы. Каждый из пакетов с приготовленными лекарствами имеет точную идентификацию пациента, система сопоставляет все через считыватель кодов», — добавляет Кендрик.

Общая вместимость больницы составляет 405 коек. «Из них 60 коек предназначены для интенсивной терапии, еще 24 пациента могут быть подключены к искусственной вентиляции легких», — добавляет Хилл, добавляя, что вся больница построена по принципу одноместных палат. Первая причина — эпидемиологическая, вторая — операционная. Это повысит эффективность, ведь в одном коридоре могут находиться мужчины и женщины из нескольких отделений.

Ежегодно здесь должно проходить до 350 000 амбулаторных процедур и 35 000 госпитализаций.

Внутри больницы 15 операционных, одна из которых роботизированная, 8 родильных залов с высокой степенью секретности. Кроме того, здесь установлен роботизированный радиохирургический аппарат CyberKnife, который поможет в лечении онкологических больных, или линейный ускоритель Elekta Harmony — больница Bory стала четвертой в мире, заказавшей эту инновацию.

Больничное лечение должно полностью покрываться государственным страхованием, но у него пока нет контракта с крупнейшей словацкой страховой компанией. Руководство Penta считает, что договоренность будет достигнута, и не нужно будет сотрудничать только с частными страховыми компаниями или ориентироваться на самоокупаемость. В больнице уже прошли предварительную регистрацию 80 000 пациентов.

Окупаемость инвестиций на момент начала строительства больницы планировалась на 25 лет. «Так было до кризиса и до того, как изменились цены на энергоносители и пришла инфляция. На данный момент эта ситуация ставит перед нами другие сроки», — добавляет Лопатка.

Источник: seznamzpravy.cz