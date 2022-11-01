Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Родители в Чехии нашли своего сына мертвым в церкви, убийцу ищет полиция

Родители в Чехии нашли своего сына мертвым в церкви, убийцу ищет полиция

Партнер рубрики:
Kochy
02 декабря
10:48
482
​Жители деревни Башка переживают шок с вечера четверга после того, как родители нашли своего 19-летнего сына с ножевым ранением в церкви. По словам местных жителей, у молодого человека были ключи от церкви, потому что он ходил туда играть на органе.

Родители в Чехии нашли своего сына мертвым в церкви, убийцу ищет полиция

Так как молодой человек долго не возвращался домой, его начали искать. Он пролежал мертвым в церкви у своего любимого органа всю ночь и следующий день. Среди местных жителей ходят слухи, что он стал жертвой вора, который в момент преступления обнаружил молодого человека в церкви.

Утром в пятницу перед церковью в Башке появились первые свечи. «Это невероятная трагедия. Он был очень хорошим мальчиком из религиозной семьи. Папа — учитель средней школы, мама поет в местном церковном хоре. Я вообще не хочу верить в то, что произошло», — сказала пожилая женщина, проходившая утром мимо церкви.

«Летом он даже подготовил летний лагерь, где выступал в роли инструктора. И он любил музыку. Местный приходской священник ему очень доверял, поэтому одолжил ему ключи от храма, чтобы в свободное время он мог заниматься там на органе», — рассказала другая женщина.

По ее словам, убийство могло произойти за несколько десятков часов до обнаружения тела органиста. В будние дни церковь часто пустует, в селе нет своего приходского священника, сюда приезжает польский священнослужитель, работающий в соседней Скалице.

Кроме того, приходского священника на этой неделе не было в стране. «Поскольку молодой человек не вернулся домой, его начали искать родители. То, что произошло, ужасно», — добавила женщина, знавшая жертву.

2 декабря полиция заявила, что арестовала одного человека и допрашивает его в связи с убийством. В пятницу станет ясно, предъявят ли ему обвинение или он останется в роли подозреваемого.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
02 декабря
11:10
217
Экономика
Украинское консульство в Брно и близлежащий детский сад эвакуировали из-за подозрительной посылки
Assets
01 декабря
09:39
1088
Экономика
Полиция обвинила бездомного в умышленном поджоге завода в Млада-Болеславе — ущерб превысил 3 млрд крон
Assets
30 ноября
15:05
1949
Общество
В Чехии мужчина передал найденный кошелек в полицию, а деньги забрал. Теперь ему грозит два года тюрьмы
Assets
29 ноября
15:24
1611
Общество
Пьяный водитель уснул за рулем и остановил движение в Праге. Очнувшись, он врезался в полицейский автомобиль и трамвай
Последние новости:
Assets
02 декабря
13:16
1
Общество
Консульства Украины, в том числе в Брно, получили окровавленные посылки. Что было внутри?
Assets
02 декабря
12:21
153
Экономика
После эры сверхдешевых денег наступает крах. Молодое поколение будет протестовать
Assets
02 декабря
11:10
217
Экономика
Украинское консульство в Брно и близлежащий детский сад эвакуировали из-за подозрительной посылки
Assets
02 декабря
09:16
524
Общество
Словаки обогнали чехов. Они построили лучшую больницу в Центральной Европе
Assets
01 декабря
19:07
917
Общество
В Чехии подтверждены случай африканской чумы свиней и вспышка птичьего гриппа
Assets
01 декабря
17:48
1346
Общество
Первый день зимы! Какую погоду ожидать в начале декабря?
Assets
01 декабря
17:17
1040
Общество
Оставшиеся 560 млн чешских крон на жилье для беженцев перераспределят на другую помощь Украине
Assets
01 декабря
13:32
1624
Экономика
Сенат Чехии одобрил закон о санкциях против иностранцев за серьезные противоправные действия
Assets
01 декабря
13:10
1533
Общество
Чех Мартин рассказал, каково это — воевать в Украине и потерять земляка на поле боя
Assets
01 декабря
12:19
1112
Экономика
Кто самые крупные налогоплательщики Чехии? Они перечислили в бюджет 45 млрд крон


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы