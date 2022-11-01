Родители в Чехии нашли своего сына мертвым в церкви, убийцу ищет полиция

​Жители деревни Башка переживают шок с вечера четверга после того, как родители нашли своего 19-летнего сына с ножевым ранением в церкви. По словам местных жителей, у молодого человека были ключи от церкви, потому что он ходил туда играть на органе.

Так как молодой человек долго не возвращался домой, его начали искать. Он пролежал мертвым в церкви у своего любимого органа всю ночь и следующий день. Среди местных жителей ходят слухи, что он стал жертвой вора, который в момент преступления обнаружил молодого человека в церкви.

Утром в пятницу перед церковью в Башке появились первые свечи. «Это невероятная трагедия. Он был очень хорошим мальчиком из религиозной семьи. Папа — учитель средней школы, мама поет в местном церковном хоре. Я вообще не хочу верить в то, что произошло», — сказала пожилая женщина, проходившая утром мимо церкви.

«Летом он даже подготовил летний лагерь, где выступал в роли инструктора. И он любил музыку. Местный приходской священник ему очень доверял, поэтому одолжил ему ключи от храма, чтобы в свободное время он мог заниматься там на органе», — рассказала другая женщина.

По ее словам, убийство могло произойти за несколько десятков часов до обнаружения тела органиста. В будние дни церковь часто пустует, в селе нет своего приходского священника, сюда приезжает польский священнослужитель, работающий в соседней Скалице.

Кроме того, приходского священника на этой неделе не было в стране. «Поскольку молодой человек не вернулся домой, его начали искать родители. То, что произошло, ужасно», — добавила женщина, знавшая жертву.

2 декабря полиция заявила, что арестовала одного человека и допрашивает его в связи с убийством. В пятницу станет ясно, предъявят ли ему обвинение или он останется в роли подозреваемого.

Источник: novinky.cz

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