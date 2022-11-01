Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 23 ноября по 2 декабря

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Личный ассистент руководителя
Где: Прага
Компания в сфере разработки программного обеспечения Lokner Group LP ищет личного ассистента руководителя. Требуется знание русского, английского, чешского языков
Работники на склад в Праге
Где: Прага
На склад в Праге – Зличин нужны мужчины, женщины, семейные пары. Официальная, постоянная работа на складе электроники (наушники, телефоны, мелкие электродетали).
Бухгалтер
Где: Прага
Ищет бухгалтера холдинг INFOBUS – международная IT-компания, которая представлена в восточной Европе и уже на протяжении 20 лет разрабатывает и внедряет программное обеспечение для всех участников пассажирских перевозок.
Мужчина на склад
Где: Прага
Ищут на позицию работника склада, пикировщика — работа со сканером. От метро Зличин транфер до места работы и обратно бесплатно. Опыт вождения VZV (ретрак) будет преимуществом. Официальное трудоустройство.
Парикмахер-универсал, визажист, мастер по наращиванию ресниц
Где: Прага
В салон требуются женщины и мужчины на позицию мастер-универсал парикмахерского дела, а также мастер визажа и мастер по наращиванию ресниц. Рассмотрят разные варианты.
Проджект-менеджер
Где: Прага
Ищут коллегу на позицию менеджера проектов. Обязанности: поддержка построения и развития новых направлений бизнеса; участие в создании, разработке и реализации креативных концепций и стратегий, контроль процесса реализации и т.д.
Мастер маникюра
Где: Прага
В салон красоты в центре Праги требуется мастер маникюра/педикюра.
Требуется инженер-электрик
Где: Прага
Разработка электротехнических изделий по ТЗ заказчика.
Монтажник
Где: Ческе-Веленице
Magna Cartech в Ческе-Веленице является частью подразделения Cosma, производственная программа которого заключается в штамповке и сварке деталей из листового металла. Работа в 3 смены. Предлагается бесплатное проживание в комфортном общежитии.
Бухгалтер
Где: Прага, Пльзень
Требуется бухгалтер со знанием чешского языка. Описание работы: обработка счетов-фактур, работа с документацией. Работа в стабильной компании, корпоративная мобильная связь.
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