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Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 23 ноября по 2 декабря

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 23 ноября по 2 декабря

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
02 декабря
14:28
114
Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 23 ноября по 2 декабря

Дисклеймер! У редакции 420on нет возможности проверять компании, размещающие вакансии, на добросовестность. Если вы чувствуете, что работодатель нарушает ваши права каким-либо способом (принуждение, угрозы, мошенничество), безотлагательно обращайтесь в соответствующие органы и организации, например в Strada.cz. Разумеется, мы надеемся, что этого не потребуется и вы найдете в этой рубрике новые возможности и перспективы.

Личный ассистент руководителя

Где: Прага

Компания в сфере разработки программного обеспечения Lokner Group LP ищет личного ассистента руководителя. Требуется знание русского, английского, чешского языков

Подробности и контакты

Работники на склад в Праге

Где: Прага

На склад в Праге – Зличин нужны мужчины, женщины, семейные пары.  Официальная, постоянная работа на складе электроники (наушники, телефоны, мелкие электродетали).

Подробности и контакты

Бухгалтер

Где: Прага

Ищет бухгалтера холдинг INFOBUS – международная IT-компания, которая представлена ​​в восточной Европе и уже на протяжении 20 лет разрабатывает и внедряет программное обеспечение для всех участников пассажирских перевозок.

Подробности и контакты

Мужчина на склад

Где: Прага

Ищут на позицию работника склада, пикировщика — работа со сканером. От метро Зличин транфер до места работы и обратно бесплатно. Опыт вождения VZV (ретрак) будет преимуществом. Официальное трудоустройство. 

Подробности и контакты

Парикмахер-универсал, визажист, мастер по наращиванию ресниц

Где: Прага

В салон требуются женщины и мужчины на позицию мастер-универсал парикмахерского дела, а также мастер визажа и мастер по наращиванию ресниц. Рассмотрят разные варианты.

Подробности и контакты

Проджект-менеджер

Где: Прага

Ищут коллегу на позицию менеджера проектов. Обязанности: поддержка построения и развития новых направлений бизнеса; участие в создании, разработке и реализации креативных концепций и стратегий, контроль процесса реализации и т.д.

Подробности и контакты

Мастер маникюра

Где: Прага

В салон красоты в центре Праги требуется мастер маникюра/педикюра.

Подробности и контакты

Требуется инженер-электрик

Где: Прага

Разработка электротехнических изделий по ТЗ заказчика.

Подробности и контакты

Монтажник

Где: Ческе-Веленице 

Magna Cartech в Ческе-Веленице является частью подразделения Cosma, производственная программа которого заключается в штамповке и сварке деталей из листового металла. Работа в 3 смены. Предлагается бесплатное проживание в комфортном общежитии.

Подробности и контакты

Бухгалтер

Где: Прага, Пльзень

Требуется бухгалтер со знанием чешского языка. Описание работы:  обработка счетов-фактур, работа с документацией. Работа в стабильной компании, корпоративная мобильная связь.

Подробности и контакты

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

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YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

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