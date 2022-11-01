Консульства Украины, в том числе в Брно, получили окровавленные посылки. Что было внутри?

​Посольства и консульства Украины в ряде европейских стран, в том числе в Чехии, получили окровавленные посылки, в которых были глаза животных.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Николенко сказал, что после серии обнаруженных в последние дни в Испании бомб с письмами украинские власти теперь получили окровавленные посылки с глазами животных. Такие посылки поступили в посольства Украины в Венгрии, Польше, Хорватии, Италии и Австрии, в генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно.

Николенко рассказал, что пакеты были пропитаны чем-то вроде крови и пахли. «Мы изучаем значение этого сообщения», — добавил он.

Чешская полиция заявила, что эвакуировала украинское консульство из-за пакета с остатками животных.

По словам Николенко, украинские посольства и консульства продолжают сталкиваться с угрозами. Например, посольство в США получило письмо с фотокопией критической статьи об Украине. Вход в квартиру посла Украины в Ватикане был поврежден вандалами, а на посольство в Казахстане поступила угроза нападения, которая в итоге не подтвердилась.

"У нас есть основания полагать, что идет хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Но, по его словам, эти угрозы не остановят Украину на дипломатическом поприще. "Эти попытки тщетны. Будем и дальше эффективно работать для победы Украины", - заверил Кулеба.

Во всех посольствах и консульствах Украины введены повышенные меры безопасности.

Как уже сообщал 420on, украинское консульство в Брно эвакуировали 2 декабря из-за подозрительной посылки. Шесть сотрудников были вынуждены покинуть здание. На месте работает полиция.

Источник: novinky.cz

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