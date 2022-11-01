Поставщики энергии в Чехии рассылали прайс-листы без потолка цен

В эти дни немало людей были удивлены письмами от поставщиков энергии с разбивками цен с Нового года, которые превышают установленные правительством предельные цены. Однако получателям не следует паниковать — такой обзор цен носит лишь ориентировочный характер, поскольку показывает, как выглядели бы цены, если бы не было государственного потолка.

Поставщики электроэнергии прислали прайс-листы, но они будут рассчитывать авансы исходя из цен, ограниченных государством.

Поставщики устанавливают новые авансы для большинства людей в эти дни и еще не сообщают им о фактической сумме платежа. В любом случае верно то, что базовые цены не должны превышать установленный государством потолок.

«Сначала я был удивлен, когда открыл электронное письмо от ČEZ. Я просмотрел сообщение и быстро открыл прайс-лист во вложении. Там была указана цена более 14 000 крон за МВт-ч газа», — сказал 45-летний Мартин из Средней Чехии.

«Только тогда я более внимательно прочитал письмо и понял, что это та цена, которая применялась бы, если бы не потолок», — добавил он.

Например, в случае ČEZ, согласно разосланным прейскурантам, люди будут платить 14,16 крон за кВтч с января по самому распространенному тарифу распределения D02d, но принимая во внимание потолок цен, они будут платить 8,20 крон за кВтч. Для тех, кто отапливается электричеством, это будет 12,54 крон за кВтч без ограничения высокого тарифа, но с ограничением эти домохозяйства будут платить 6,50 крон за кВтч.

В эти дни поставщики информируют сотни тысяч потребителей о том, что с января они поднимут цены на электроэнергию и природный газ. Они подтверждают, что применяются установленные государством потолки цен, хотя прейскурант тогда выглядит иначе, в том числе потому, что остальную часть цены компаниям платит государство.

«Несмотря на то, что мы увеличиваем прайс-лист, хотим заверить вас, что с 1 января по решению правительства Чешской Республики будут действовать предельные цены», — например, уверяет клиентов компания Pražská plynárenská. «Если ситуация на рынке не изменится, прейскурант вступит в силу после окончания государственного ограничения цен на энергоносители», — поясняет поставщик.

Однако государственный потолок цен действует на весь следующий год. Кроме того, эксперты считают, что правительству придется продлить его как минимум до следующего года.

Таким образом, подавляющее большинство тех, чьи цены меняются, с Нового года будут платить и за электричество, и за газ по установленной цене 6 крон за кВтч электроэнергии, включая НДС, и 3 крон за кВтч газа, включая налог. Однако это не окончательная цена, так как в нее включены другие платежи. Также необходимо добавить так называемую регулируемую часть, определяемую Управлением по регулированию энергетики.

Из прейскуранта CEZ следует, что клиент будет платить от 6,50 до 8,82 крон за потребленный кВтч, в зависимости от тарифа. К этому следует добавить фиксированный ежемесячный платеж и оплату за резервную мощность по выключателю.

Поставщики теперь будут рассылать новые графики авансовых платежей с января. В них будет учитываться потолок цен. Крупнейший поставщик ČEZ начнет отправку письме клиентам с понедельника, PRE также начнет будет рассылать авансы в ближайшее время.

Изменения цен не распространяются на тех, у кого до сих пор действует фиксированная цена.

Источник: novinky.cz