Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Поставщики энергии в Чехии рассылали прайс-листы без потолка цен

Поставщики энергии в Чехии рассылали прайс-листы без потолка цен

Партнер рубрики:
Kochy
03 декабря
09:54
207
В эти дни немало людей были удивлены письмами от поставщиков энергии с разбивками цен с Нового года, которые превышают установленные правительством предельные цены. Однако получателям не следует паниковать — такой обзор цен носит лишь ориентировочный характер, поскольку показывает, как выглядели бы цены, если бы не было государственного потолка.

Поставщики энергии в Чехии рассылали прайс-листы без потолка цен

Поставщики электроэнергии прислали прайс-листы, но они будут рассчитывать авансы исходя из цен, ограниченных государством.

Поставщики устанавливают новые авансы для большинства людей в эти дни и еще не сообщают им о фактической сумме платежа. В любом случае верно то, что базовые цены не должны превышать установленный государством потолок.

«Сначала я был удивлен, когда открыл электронное письмо от ČEZ. Я просмотрел сообщение и быстро открыл прайс-лист во вложении. Там была указана цена более 14 000 крон за МВт-ч газа», — сказал 45-летний Мартин из Средней Чехии.

«Только тогда я более внимательно прочитал письмо и понял, что это та цена, которая применялась бы, если бы не потолок», — добавил он.

Например, в случае ČEZ, согласно разосланным прейскурантам, люди будут платить 14,16 крон за кВтч с января по самому распространенному тарифу распределения D02d, но принимая во внимание потолок цен, они будут платить 8,20 крон за кВтч. Для тех, кто отапливается электричеством, это будет 12,54 крон за кВтч без ограничения высокого тарифа, но с ограничением эти домохозяйства будут платить 6,50 крон за кВтч.

В эти дни поставщики информируют сотни тысяч потребителей о том, что с января они поднимут цены на электроэнергию и природный газ. Они подтверждают, что применяются установленные государством потолки цен, хотя прейскурант тогда выглядит иначе, в том числе потому, что остальную часть цены компаниям платит государство.

«Несмотря на то, что мы увеличиваем прайс-лист, хотим заверить вас, что с 1 января по решению правительства Чешской Республики будут действовать предельные цены», — например, уверяет клиентов компания Pražská plynárenská. «Если ситуация на рынке не изменится, прейскурант вступит в силу после окончания государственного ограничения цен на энергоносители», — поясняет поставщик.

Однако государственный потолок цен действует на весь следующий год. Кроме того, эксперты считают, что правительству придется продлить его как минимум до следующего года.

Таким образом, подавляющее большинство тех, чьи цены меняются, с Нового года будут платить и за электричество, и за газ по установленной цене 6 крон за кВтч электроэнергии, включая НДС, и 3 крон за кВтч газа, включая налог. Однако это не окончательная цена, так как в нее включены другие платежи. Также необходимо добавить так называемую регулируемую часть, определяемую Управлением по регулированию энергетики. 

Из прейскуранта CEZ следует, что клиент будет платить от 6,50 до 8,82 крон за потребленный кВтч, в зависимости от тарифа. К этому следует добавить фиксированный ежемесячный платеж и оплату за резервную мощность по выключателю.

Поставщики теперь будут рассылать новые графики авансовых платежей с января. В них будет учитываться потолок цен. Крупнейший поставщик ČEZ начнет отправку письме клиентам с понедельника, PRE также начнет будет рассылать авансы в ближайшее время.

Изменения цен не распространяются на тех, у кого до сих пор действует фиксированная цена.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
03 декабря
10:53
25
Общество
Более 80 процентов компаний в Чехии будут проводить корпоративные новогодние вечеринки и дарить сотрудникам подарки
Assets
02 декабря
20:37
1218
Политика
Выборы президента в Чехии: Дануше Нерудова догнала Петра Павела
Assets
02 декабря
18:02
6279
Общество
«Свитер на вес золота». 18 злободневных мемов о том, как чехи готовятся к суровым холодам
Assets
02 декабря
16:46
1165
Экономика
Сколько чехи готовы потратить на Рождество в 2022 году?
Последние новости:
Assets
03 декабря
10:53
25
Общество
Более 80 процентов компаний в Чехии будут проводить корпоративные новогодние вечеринки и дарить сотрудникам подарки
Assets
02 декабря
20:37
1218
Политика
Выборы президента в Чехии: Дануше Нерудова догнала Петра Павела
Assets
02 декабря
15:50
528
Общество
Участок автомагистрали D1 в Чехии закрыли из-за сбежавших лошадей
Assets
02 декабря
13:16
1992
Общество
Консульства Украины, в том числе в Брно, получили окровавленные посылки. Что было внутри?
Assets
02 декабря
14:28
1241
Общество
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 23 ноября по 2 декабря
Assets
02 декабря
12:21
1411
Экономика
После эры сверхдешевых денег наступает крах. Молодое поколение будет протестовать
Assets
02 декабря
11:10
397
Экономика
Украинское консульство в Брно и близлежащий детский сад эвакуировали из-за подозрительной посылки
Assets
02 декабря
10:48
2065
Общество
Родители в Чехии нашли своего сына мертвым в церкви, убийцу ищет полиция
Assets
02 декабря
09:16
1131
Общество
Словаки обогнали чехов. Они построили лучшую больницу в Центральной Европе
Assets
01 декабря
19:07
1223
Общество
В Чехии подтверждены случай африканской чумы свиней и вспышка птичьего гриппа


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы