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Более 80% компаний в Чехии будут проводить корпоративные новогодние вечеринки и дарить сотрудникам подарки

Более 80% компаний в Чехии будут проводить корпоративные новогодние вечеринки и дарить сотрудникам подарки

Партнер рубрики:
Kochy
03 декабря
10:53
613
Пандемия ковида, home office, ограниченные контакты с коллегами. К счастью, все это позади, и многие сотрудники с нетерпением ждут, что спустя три года они наконец смогут встретиться с коллегами вне работы, а именно на рождественской вечеринке. Более 80% компаний будут организовывать корпоративы. Также подавляющее большинство компаний, 86%, приготовили подарки для своих сотрудников.

Более 80% компаний в Чехии будут проводить корпоративные новогодние вечеринки и дарить сотрудникам подарки

«Я думаю, рано или поздно нам всем придется смириться с тем фактом, что то, что происходит сейчас, становится новой нормой. Человек — существо социальное и нуждается во взаимодействии с другими людьми», — сказала Мартина Махова из Sodexo Benefits, для которой агентство Ipsos провело опрос среди работодателей.

«Большинству компаний приходилось неоднократно отказываться от тимбилдингов и различных мероприятий во время эпидемии, поэтому сейчас появилась необходимость собраться всем вместе», — добавила она.

Рождественские вечеринки пройдут более чем в 80% компаний, особенно в малых и средних: их планируют более 75% предприятий с численностью до 250 сотрудников.

В 20% опрошенных компаний сотрудники могут забыть о вечеринке. Менее 30% не будут праздновать из-за нехватки средств, а почти 40% — из-за того, что вообще не организовали корпоративы со времен ковида.

Чуть менее половины компаний планируют потратить на проведение вечеринки больше, чем в предыдущие годы, но более трети из них увеличили свой бюджет только из-за инфляции, чтобы сохранить мероприятие на прежнем уровне. Большинство компаний не намерены увеличивать бюджет или даже сокращают его.

86% планируют подарить своим сотрудникам рождественский подарок, при этом менее четверти намерены сделать подарок лишь некоторым в качестве поощрения, например, за выдающиеся результаты работы.

Большинство компаний рассчитывают потратить на подарки до 500 крон (26%) или до 1 000 крон (24%). «Размер компании в данном случае роли не играет. Это больше зависит от того, может ли она позволить себе вознаграждать своих сотрудников», — добавила Махова.

Сотрудники чаще всего получают материальные подарки (56%), но также популярны подарочные сертификаты (29%), финансовые вознаграждения (23%) и льготы на отдых (21%).

Источник: novinky.cz

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