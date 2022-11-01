Более 80 процентов компаний в Чехии будут проводить корпоративные новогодние вечеринки и дарить сотрудникам подарки

Пандемия covid-19, home office, ограниченные контакты с коллегами. К счастью, все это уже позади, поэтому многие сотрудники с нетерпением ждут, что спустя три года они наконец-то смогут встретиться со своими коллегами вне работы, а именно на рождественской вечеринке. Более 80% компаний будут организовывать корпоративы. Также подавляющее большинство (86%) компаний приготовили подарки для своих сотрудников.

«Я думаю, что рано или поздно нам всем придется смириться с тем фактом, что то, что происходит сейчас, вполне возможно, является новой нормой. Человек — существо социальное и нуждается во взаимодействии с другими людьми», — сказала Мартина Махова из Sodexo Benefits, для которой агентство Ipsos провело опрос среди работодателей.

«Кроме того, большинству компаний приходилось неоднократно отказываться от тимбилдингов и различных мероприятий во время эпидемии, поэтому сейчас появилась необходимость собраться всем вместе», — добавила она.

Рождественские вечеринки пройдут более чем в 80% компаний, особенно в малых и средних – их планируют более 75% компаний с численностью до двухсот пятидесяти сотрудников.

В 20% опрошенных компаний сотрудники могут забыть о вечеринке. Менее 30% не делают этого из-за нехватки средств, а почти 40% из-за того, что вообще не организовали корпоратив со времен ковида.

Чуть менее половины компаний планируют потратить на проведение вечеринки больше, чем в предыдущие годы, причем более трети из них увеличили свой бюджет за счет инфляции, чтобы сохранить мероприятие на том же уровне, что и в прошлом. Однако большинство компаний не намерены увеличивать бюджет или даже сокращать его. Каждая третья компания приблизилась к планам вписаться в тот же финансовый бюджет, что и в предыдущие годы.

86% компаний планируют подарить своим сотрудникам рождественский подарок, при этом менее четверти из них намерены сделать подарок лишь некоторым в качестве поощрения, например, за выдающиеся результаты работы.

В то же время небольшие компании со штатом до 100 сотрудников более щедры. Среди компаний, где работает более 500 человек, только каждый десятый дарит подарки по всем направлениям, а среди компаний, где работает более 1000 человек — менее 3%.

Большинство компаний рассчитывают потратить до 500 крон (26%) или до 1000 крон (24%). «Размер компании в данном случае роли не играет. Это больше зависит от того, может ли компания позволить себе вознаграждать своих сотрудников», — добавила Махова.

Сотрудники чаще всего получают материальные подарки (56%), но популярны подарочные сертификаты (29%), финансовые вознаграждения (23%) и льготы на отдых (21%).

Источник: novinky.cz