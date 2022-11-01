Чешские города начали борьбу с электросамокатами

Аренда электросамокатов вызывает нарастающую волну недовольства граждан по всей Чешской республике. Они занимают место для пешеходов и автомобилей и часто подвергают опасности всех участников дорожного движения. Борьбу с ними начала не только Прага, но и Брно и Острава.

В столице районы Прага 1 и 2 пытаются регулировать аренду электросамокатов. Прага 2 пытается изменить законодательство с 2018 года, но сейчас, по словам руководства двоих, ситуация невыносимая.

Переломным моментом для Праги 2 стал сентябрь этого года, когда, по словам руководства мэрии, тротуары были завалены огромным количеством брошенных самокатов.

«В первую очередь мы заботимся о том, чтобы правила были четкими и чтобы было четко установлено, как пользователи могут использовать самокаты», — сказал советник по транспорту Праги 2 Томаш Халва (TOP 09).

«То, что правила сейчас не существуют, мы воспринимаем как принципиальную проблему. Мы хотим, чтобы она решалась системно», — добавил Халва.

Но системным решением было бы изменение законодательства. Поэтому руководство Праги 2 начало решать проблему с Палатой депутатов и Министерством транспорта.

Мэрия Праги 2 сотрудничает с Lime, Bolt и другими компаниями по прокату электросамокатов. «Мы сели с ними за один стол и обозначили наши требования, которые мы хотим, чтобы они выполняли здесь, в Праге 2. С одной стороны, мы были озабочены тем, чтобы следить за местами, где оставлены самокаты, это для нас самое главное», — сказал Томаш Халва.

«В то же время мы хотим запретить проезд через определенные площади, пешеходные зоны и отдельные парки», — добавил Халва из ТОП 09.

«Каждый день наши горожане спотыкаются о самокаты, которые катятся по земле или стоят посреди тротуаров. Инвалидам или незрячим тоже приходится сталкиваться с этим каждый день, а еще это большая проблема для мам с колясками и пожилых людей. И никто ничего с этим не делает. Мы давно призываем к системному решению и установлению четких правил эксплуатации транспортных средств общего пользования», — говорит мэр Праги 2 Александра Уджения (ODS).

Брно

Муниципалитет Брно также призывает к введению правил эксплуатации электросамокатов.

«Год назад мы подписали с операторами меморандум, в котором сформулировали наши цели», — пояснил Филип Понюхалек, пресс-секретарь муниципалитета Брно.

В прошлом году Брно уже добился того, что пользователям разрешено передвигаться на велосипедах и самокатах только в специально отведенных местах.

«В ноябре этого года вступил в силу обновленные рыночные правила, в которых перечислены 380 мест, где должны храниться эти транспортные средства», — сказал Понюхалек.

Это, например, парковочные места для одноколесных транспортных средств, места, отмеченные горизонтальной разметкой, например, в парке Лужанек, или велосипедные стойки, созданные городом.

Основное изменение — принудительное исполнение. Таким образом, муниципалитет Брно может потребовать устранить нарушение правил от пользователей самокатов и, при необходимости, также оштрафовать их. Ранее, до ноября этого года, мэрия не могла этого делать.

Острава

Городской округ Остравы Моравска Острава и Прживоз прямо запретил въезд электросамокатов в историческую часть города.

По словам мэра Веселки, разработка и принятие постановления заняло два года.

«Сейчас мы снова боремся с нашим законодательством, которое не признает разницы между велосипедом и самокатом. У горожан негативное отношение к самокатам», — сказал Веселка. По словам Веселки, также необходимо снизить максимальную скорость, с которой могут двигаться самокаты.

Источник: novinky.cz