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Они стали лучшими снайперами мира. Как выглядит подготовка элитных подразделений в Чехии

Они стали лучшими снайперами мира. Как выглядит подготовка элитных подразделений в Чехии

Партнер рубрики:
Kochy
04 декабря
17:48
321
Месяц назад они выиграли международный конкурс снайперов IDF (International Sniper Competition) в Израиле, но за плечами у них много других успехов. Один из лучших снайперов мира из 42-го механизированного батальона в Таборе практически все свое время посвящает тренировкам. Как выглядит подготовка снайперов?

Они стали лучшими снайперами мира. Как выглядит подготовка элитных подразделений в Чехии

«Сегодня мы находимся на полигоне Вршовице, где проходят тренировки с автоматами и пистолетами», — говорит в интервью Мартин, снайпер 4-й бригады быстрого развертывания Армии Чешской Республики.

Именно Мартин был с командой-победителем на соревнованиях в Израиле. «Специфика конкурса в том, что израильтяне строят ситуации на основе реально имевшего место опыта», — пояснил он.

«Отстреливаются нестандартные позиции. Это не то, что вы видите в кино, лежа в траве, это стрельба из здания через разные окна с помощью штативов, подставок и тому подобного», — описал соревнование Мартин.

«Все элементы ограничены по времени, что означает 4 или 6 минут, чтобы выполнить всю задачу. Поэтому очень важно, чтобы команда работала абсолютно безупречно. Снайпер должен быть быстрым, он должен быстро оказаться на позиции, быстро найти цель, правильно ее идентифицировать и потом, конечно же, ликвидировать», — добавил он.

Солдаты 42-го механизированного батальона также готовятся к соревнованиям в районе Вршовиц в Устецком крае.

«Подготовка идет непрерывно, нельзя сказать, что мы готовимся специально к соревнованиям как таковым, потому что мы никогда не знаем, как они будут выглядеть в будущем», — сказал Мартин.

«Мы очень интенсивно тренируемся. В целом можно сказать, что мы тратим на обучение три и более месяца в году. Мы делаем упор на стрельбу, тактическую часть и подготовку парашютистов, например, на прыжки с парашютом», — рассказал он.

 

Зоркий глаз с первого взгляда заметит, что солдаты одеты не в классическую военную форму. «Снайперам и другим избранным военным в вооруженных силах разрешено носить другой камуфляж», — пояснил солдат.

Если кто-то выбирает карьеру снайпера, он должен провести в армии не менее двух лет.

«Мы берем со всех специальностей, а это значит, что человек может выполнять любую функцию в армии. Он должен пройти процедуру отбора, которая дает ему право начать семинедельный базовый курс», — пояснил Мартин.

Основные требования для поступления также включают медицинскую категорию «А», лица должны иметь лучшую оценку по физической культуре, а также должны пройти психологическое обследование. «Есть требования, предъявляемые непосредственно к снайперам, — сказал Мартин.

«Затем их ждет дальнейшее образование, много профессиональных курсов, естественно обучение как таковое не закончено. Далее идет уровень улучшения, уровень обслуживания. Обучение снайпера определенным стандартам может занять до пяти лет», — заключил снайпер Мартин.

Источник: novinky.cz

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