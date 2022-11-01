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«Он спровоцировал меня», — сказал в Чехии на суде студент, который убил ножом педагога

«Он спровоцировал меня», — сказал в Чехии на суде студент, который убил ножом педагога

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Kochy
05 декабря
20:17
373
Ярослав Ржегак, который, согласно обвинительному заключению, в марте этого года убил ножом учителя средней профессиональной школы в пражском районе Михле, заявил в суде, что учитель спровоцировал его на совершение преступления. Дальнейших комментариев он не дал, его допрос продолжится. Ржегаку грозит до 20 лет тюрьмы.

«Он спровоцировал меня», — сказал в Чехии на суде студент, который убил ножом педагога

Основной процесс продолжится 19 декабря допросом экспертов и свидетелей.

«Как я всем говорил, я не хотел этого делать, но он спровоцировал меня», — заявил Ржегак в Пражском городском суде.

Согласно обвинительному заключению, молодой человек убил учителя утром 31 марта, днем​​ранее учитель раскритиковал его за недостаточное знание предмета «коммуникативные технологии». «Из-за их длительных плохих отношений, которые переросли в чувство обиды и досады от полученной оценки, которую он воспринял как несправедливую, обвиняемый стал подумывать об убийстве учителя в тот же день», — заявила прокурор Яна Муринова.

Ржегак изначально хотел сжечь учителя, в обвинительном заключении утверждается, что в тот же день он заказал в интернет-магазине зажигалку и бензин. Однако, когда утром 31 марта мать сказала ему, что, если не будет найдено другого решения, ему придется сменить школу из-за неуспеваемости, молодой человек решил немедленно разрешить ситуацию.

По версии следствия, подсудимый сделал вид, что идет на прогулку, взял с собой 60-сантиметровый нож и перчатки. Согласно обвинительному акту, он пришел в школу на улице Оградна, где спрятался в туалете и ждал, пока учитель войдет в свой кабинет. Там он напал на педагога, нанеся ему несколько ударов ножом по голове, шее и спине. Врачи уже не могли помочь пострадавшему.

Адвокат Ржегака сообщил суду, что подсудимый согласен с описанием преступления, но отрицает, что сначала хотел поджечь учителя. По словам адвоката, обвиняемый также не согласен с юридической квалификацией деяния. Подсудимому вменяется умышленное убийство, за которое ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

 

Источник: ct24.ceskatelevize

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