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Владелец ресторана в Чехии искал официантку, его оштрафовали за дискриминацию на 20 000 крон

Владелец ресторана в Чехии искал официантку, его оштрафовали за дискриминацию на 20 000 крон

Партнер рубрики:
Kochy
06 декабря
10:29
836
​«Возьмем на работу официантку» — было написано в объявлении на листе А4, которое Ян Добиаш разместил в витрине своего ресторана в Ческе-Будеевицах. По мнению инспекции труда, реклама носила дискриминационный характер в отношении мужчин. Это привело к нарушению закона о занятости.

Владелец ресторана в Чехии искал официантку, его оштрафовали за дискриминацию на 20 000 крон

«Официантка сказала, что увольняется, поэтому я сказал ей: “Напиши объявление, что мы ищем официантку”», — рассказывает Добиаш в интервью Seznam Zprávy о случае, который привлек внимание чешского телевидения.

Бизнесмен поясняет, что сразу отреагировал на замечания трудинспекции — снял объявление и на месте убедился, что все улажено.

Через месяц, по его словам, инспекция снова связалась с ним, на этот раз с требованием штрафа в размере 1 000 крон. Он обжаловал это, тогда ведомство наложило дополнительный штраф до 20 000 крон. Добиаш отказался платить и обратился в Государственную инспекцию по труду.

Эксперт по трудовому праву Вероника Одробинова из компании Grant Thornton утверждает, что реклама вакансии исключительно для одного пола — частая ошибка работодателей. 

«Классическая вещь, за которую штрафуют. Трудовая инспекция действительно этим занимается и регулярно преследует по таким делам», — комментирует она случай в Южной Чехии.

Это также подтверждает представитель Государственной инспекции по труду Рихард Колибач. Только в этом году ведомство зафиксировало 150 подобных правонарушений, а в прошлом году наложило 99 штрафов на общую сумму 221 500 крон.

«Государство должно помогать нам, а не запугивать нас такой чепухой», — говорит Добиаш. 

«Это профессия, которая действительно гендерно нейтральна, и поэтому ее следует рекламировать нейтрально», — объясняет Одробинова Seznam Zprávy. «Крановщица, крановщик» — такой должна быть правильная формулировка в объявлениях о вакансиях.

По данным трудовой инспекции, дискриминация по признаку пола часто имеет место, например, на должностях продавщиц, помощниц или уборщиц.

«Публикуемые предложения о работе с дискриминационными признаками — это скорее запрос на конкретную профессию с точки зрения опыта и направленности данной профессии (а не изначальное намерение работодателя дискриминировать определенную группу соискателей)», — сказал представитель пресс-службы Рихард Колибач. 

Трудовая инспекция разрешает использование в общем случае окончания мужского рода, но не женского.

«Мужской род считается основным обозначением группы в случае лиц, выполняющих определенный род занятий (например, солдат, учитель и т. д.) или занимающих политические должности (даже в Конституции Чешской Республики президент, сенатор, депутат, гражданин — все перечислены в мужском роде)», — продолжает представитель инспекции.

Исключение также может быть сделано для профессий, которые требуют частого подъема предметов тяжелее 15 кг. Женщинам не разрешается поднимать такие предметы в соответствии с требованиями безопасности труда. В таком случае работодатель может обращаться в объявлении только к мужчинам.

В объявлениях о вакансиях может проявляться и другая форма дискриминации, а именно по возрасту. Отказ соискателям по возрасту возможен только для профессий, требующих высокой физической подготовки, например для пожарных или полицейских.

Аналогичная ситуация и с подработками, которые рекламируются только для студентов. В них могут быть указаны ограничения по опыту или квалификации, но не по возрасту.

«Всегда важно, можно ли указанные ограничения как-то оправдать», — заключает Одробинова.

 Источник: seznamzpravy.cz

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