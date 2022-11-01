Частные дома в Чехии в основном грабят банды из Армении и Грузии

Если в последние шесть-семь лет первенство в грабежах магазинов и коттеджей по всей Чешской Республике принадлежало нескольким румынским бандам, то в этом году произошли перемены. Даже учитывая, что большинство уголовников из Румынии уже оказались за решеткой после полицейских рейдов с многолетними тюремными сроками, их деятельность взяли на себя воровские группировки из бывших советских республик.

«Из-за границы сюда приезжают различные организованные группы, которые перемещаются в пределах Шенгенской зоны. Раньше это были почти одни румыны, а в этом году в основном уголовники из постсоветских стран, из Армении и Грузии», — рассказал начальник отдела криминалистики президиума полиции Мирослав Адамчик.

«Они нацелены на семейные дома, магазины. Обычно они приезжают на одной машине и способны ограбить несколько домов за одну операцию», — добавил Адамчик.

Несколько группировок, члены которых часто связаны друг с другом, направляются в Чехию для совершения краж со взломом. «Не исключено, что они знают друг о друге и делят территории», — отметил Адамчик. Он добавил, что только в этом году на счету этих группировок десятки случаев проникновения в частные дома или магазины по всей республике.

«Но это не только Чехия, они делают то же самое по всей Центральной Европе — в Словакии, Австрии, Венгрии. Границы просто не распространяются на этих преступников», — отметил сотрудник полиции.

Детективы уже успели выявить одну из таких группировок и планировали арестовать ее участников сразу после очередного события. Однако банда из Грузии переместилась в Словакию. Поэтому чешская полиция передала информацию о нем своим словацким коллегам, которым удалось поймать всю группу сразу после преступления.

«Без международного сотрудничества полиции в этих случаях обойтись невозможно, необходимо обмениваться информацией о таких группах между отдельными странами», — добавил Адамчик.

Источник: novinky.cz