Перестанем заманивать россиян к нам на отдых, призывает карловарская оппозиция

​Представители оппозиции призвали информационный центр Карловых Вар прекратить маркетинговую кампанию для туристов на русском языке. Кампания ориентирована на россиян, проживающих в основном в Германии.

По словам авторов открытого письма, которое депутаты направили мэру города Андрее Пфеффер Феркловой (ANO), русские в Германии часто высказываются в поддержку российской агрессии в Украине. Город должен искать других клиентов, считает Адам Клшак (STAN), инициатор письма.

Однако, по словам мэра Карловых Вар, русские в Германии в основном являются гражданами Евросоюза, и к ним следует относиться именно так.

«Население русского происхождения в европейских странах, традиционно очень тесно связанное со своей родиной, обычно не высказывается активно против войны, наоборот, часть русских, живущих в Европе, организует демонстрации в поддержку русского режима и смягчения санкций», — говорится в письме.

По мнению авторов, очевидно, что часть русских в Германии не разделяет европейских ценностей. «Кроме того, в тот момент, когда мы принимаем большое количество военных беженцев из Украины, это может представлять угрозу безопасности для данной очень уязвимой группы», — считают представители оппозиции, подписавшие письмо.

В течение многих лет русская клиентура была одной из самых важных в Карловых Варах не только по количеству, но и по продолжительности пребывания. Таким образом, ряд отелей специализировался почти исключительно на российских гостях. После аннексии Крыма в 2014 году ситуация стала меняться, следующим ударом стала пандемия, и сейчас, после нападения России на Украину в этом году, русские составляют минимум посетителей курорта.

В этом году количество посетителей из России в Карловарском крае составило всего 1,2%, при этом на долю ночевок пришлось 4,5%.

Избавимся от репутации «русского города»

По словам мэра, маркетинговая кампания также является частью региональной кампании, которую проводит туристическое агентство Карловарского края. «Она нацелена не на Россию, а на людей, которые живут в Европе и в основном в Германии и говорят только по-русски. Это значит, что они граждане Евросоюза, но говорят по-русски. Мы не нацелены на то, чтобы русские из России приезжали к нам, это нужно понимать», — сказала Пфеффер Ферклова.

По ее словам, русскоязычная кампания также нацелена на представителей других государств бывшего Советского Союза, которые не из России, но говорят по-русски.

Однако авторы открытого письма призывают Карловы Вары избавиться от репутации «русского города».

«Нужно смириться с тем, что массовый туризм из тоталитарной, а ныне официально террористической Российской Федерации в Европу прекратился», — добавили авторы письма, ссылаясь на то, что Европарламент и парламенты некоторых европейских стран теперь называют Россию государством, поддерживающим терроризм.

Источник: seznamzpravy.cz

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