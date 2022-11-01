Пражский адвокат и ее сообщница украли у клиентов 120 млн крон

Установленный ущерб, который, по версии следствия, был причинен пражским адвокатом Ганой Суковой путем присвоения денег на ответственном хранении, уже превысил 120 млн крон. В полицию обратились 19 пострадавших клиентов, сообщил пресс-секретарь пражской полиции Рихард Грдина.

Следователи по уголовным делам предъявили Гане Суковой и ее помощнице Павле Марешовой обвинение в сентябре. Тогда они оценивали ущерб в 50 млн крон и было известно об 11 пострадавших клиентах.

Сукова отстранена от юридической практики с 13 сентября: она временно не может оказывать юридические услуги. Обеим женщинам грозит до 10 лет лишения свободы за растрату.

Пражский адвокат Гана Сукова имела хорошую репутацию. Специалист по недвижимости работала с десятками агентств, всегда без проблем. Теперь она оказалась под стражей в возрасте 76 лет.

Полиция опубликовала небольшой отчет о том, что были похищены деньги, которые адвокату доверили клиенты при покупке квартир и домов.

Юристы считают присвоение денег, доверенных клиентом, одним из самых тяжких профессиональных преступлений.

Клиенты риелторских компаний передавали деньги Гане Суковой на ответственное хранение. Это обычная практика, которая призвана повысить определенность в сделках с недвижимостью: тот, кто покупает квартиру, не отправляет деньги напрямую продавцу, а доверяет их юристу. Продавец получает деньги только тогда, когда переход права собственности зарегистрирован в кадастре.

Следствие утверждает, что так, например, исчезли 8 млн крон, доверенных Суковой на покупку недвижимости в пражских Ходковичках.

Главной загадкой остается то, что толкнуло Гану Сукову на авантюру с десятками миллионов после долгих лет добросовестной практики. Женщина отказалась давать показания на допросе в полиции.

Хищение адвокатских депозитов легко и быстро обнаружить. Клиент сразу видит, что денег за проданную квартиру он не получил. И если юрист не оплачивает этот долг деньгами других клиентов, неприятности неизбежны.

Полиции известно о хищениях, которые произошли в период с июля по сентябрь 2022 года. Агентства недвижимости не замечали ничего подозрительного до последнего момента. Среди клиентов преобладали люди в возрасте около 80 лет.

Коллегия адвокатов Чехии передала дела Суковой в управление юридической фирме KGS Legal, которая сейчас пытается навести порядок на счетах ответственного хранения (эскроу-счетах).

В ответ на это дело в юридических кругах заговорили об ужесточении системы ответственного хранения. В письме министру юстиции Павлу Блажеку (ODS) адвокат Томаш Находил подсчитал, что за последние 10 лет юристы присвоили почти 470 млн крон на основе общедоступной информации. В качестве одной из мер он предлагает министру обязать юристов регулярно сообщать клиентам о состоянии эскроу-счета.

Источник: novinky.cz

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