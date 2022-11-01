Никаких проверок на границах в следующем году: Хорватия в Шенгене

Министры внутренних дел стран-членов Евросоюза 8 декабря одобрили вступление Хорватии в Шенгенскую зону. Туристы из Чехии и других стран ЕС смогут путешествовать в Хорватию без пограничного контроля с начала следующего года.

Переговоры о вступлении Хорватии в Шенген длились несколько часов. После 14:00 было дано единогласное «да» — об этом в Twitter сообщили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и представители Чехии, председательствующей в Совете ЕС.

С 1 января 2023 года отменяется пограничный контроль на сухопутных и морских переходах, а с 26 марта 2023 года отменяется контроль в аэропортах.

Однако министры внутренних дел ЕС не договорились о приеме Румынии и Болгарии в европейскую зону свободного передвижения. Это подтвердила еврокомиссар Илва Йоханссон, по словам которой одно государство-член было против вступления Румынии в Шенген, а два - против Болгарии. Например, против выступили Австрия и Нидерланды, пишет еженедельник Focus.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнеру еще до начала переговоров заявил, что будет против расширения Шенгенской зоны, включив в нее Румынию и Болгарию. По его словам, неправильно расширять систему, которая не работает. Он сослался на то, что в Австрию хлынет большое количество мигрантов и, по его словам, в этом виноваты страны, находящиеся на внешних границах ЕС.

Нидерланды также выступили против приема Болгарии в Шенгенскую зону.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан назвал решение принять Хорватию большим облегчением для чехов. «Конечно, для граждан Чехии, для которых Хорватия является самым популярным летним направлением, это означает большое облегчение, это означает путешествие без паспорта и без пограничного контроля», — сказал он журналистам в Брюсселе. При этом глава МВД Чехии выразил сожаление по поводу непринятия Румынии и Болгарии.

Источник: novinky.cz

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