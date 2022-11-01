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Метеорологи предупреждают: в Чехии выпадет до 30 сантиметров снега

Метеорологи предупреждают: в Чехии выпадет до 30 сантиметров снега

Партнер рубрики:
Kochy
09 декабря
09:11
1231
Немецкие метеорологи предупреждают, что на Центральную Европу надвигаются снежные бури. В ближайшие дни должно выпасть больше всего снега за последние 12 лет. Так, на северо-востоке Чешской Республики синоптики обещают до 30 сантиметров снега, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.

Метеорологи предупреждают: в Чехии выпадет до 30 сантиметров снега

Снегопад уже затронул северные регионы Германии в четверг днем. Постепенно он будет двигаться на юг. В пятницу, 9 декабря, в Шварцвальде и Швабском Альбе должно выпасть до 10 сантиметров свежего снега. Метеорологическая служба Германии ожидает сильнейший снегопад в выходные, когда на погоду начнет влиять еще одна система низкого давления под названием Биргит.

В Чехии больше всего снега выпадет в воскресенье, 11 декабря, и понедельник, 12 декабря. На район начнет воздействовать глубокая зона низкого давления со стороны Средиземного моря. Именно там более низкое давление будет собирать влагу как источник для обильного снегопада.

«Снег будет в основном идти на северо-востоке страны. В горных районах ожидается выпадение до 30 сантиметров снега, а в долинах — около 20 сантиметров. Также будет дуть сильный ветер, а это означает опасность снежных заносов и сугробов», — сказала Гонсова.

С воскресенья также стоит готовиться к холодной погоде с постоянными морозами и днем. Из-за низких температур снежный покров сохранится всю следующую неделю.

Источник: novinky.cz

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