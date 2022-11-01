В Чехии появился первый космический турист — он полетит в космос бесплатно

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил имена восьми человек, с которыми он хочет облететь Луну. Среди них чешский художник Йеми А.Д. (Yemi A.D.). Ему не придется платить за полет на космическом корабле.

Полет будет выполнен на космическом корабле Starship компании SpaceX. Миссия будет называться Dear Moon. Помимо Маэдзавы и Йеми в космос отправятся также американский музыкант Стив Аоки, ютубер Тим Додд, ирландский фотограф Рианнон Адам, фотограф Карим Илия, индийский актер Дев Джоши, режиссер-документалист Брэндон Холл и южнокорейский рэпер Чхве Сын Хён, выступающий под сценическим псевдонимом T.O.P.

Магнат объявил о намерении совершить космический полет в 2018 году. Первоначально Маэдзава намеревался взять группу художников в шестидневное путешествие вокруг Луны, но позже расширил свое определение «художника». Он объявил, что проект будет открыт для творческих людей из всех слоев общества.

Сумма, в которую Маэдзаве обойдется поездка, не разглашается. Его попутчики ничего не будут платить.

Йеми — сын отца-нигерийца и матери-чешки. Он позиционирует себя как танцор, хореограф и продюсер. Он также снялся в нескольких фильмах. Среди зарубежных артистов он сотрудничал в качестве хореографа, например, с американским музыкантом Канье Уэстом.

Недавно Европейское космическое агентство ESAA объявило, что выбрало чешского летчика-истребителя Алеша Свободу в качестве запасного астронавта. Ему пришлось пройти отборочный тур, в ходе которого из 22 000 претендентов были выбраны 17 человек.

Источник: novinky.cz

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