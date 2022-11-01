В Чехии появился первый космический турист — он полетит в космос бесплатно

Полет будет выполнен на космическом корабле Starship компании SpaceX. Миссия будет называться Dear Moon. Помимо Маэдзавы и Йеми в космос отправятся также американский музыкант Стив Аоки, ютубер Тим Додд, ирландский фотограф Рианнон Адам, фотограф Карим Илия, индийский актер Дев Джоши, режиссер-документалист Брэндон Холл и южнокорейский рэпер Чхве Сын Хён, выступающий под сценическим псевдонимом T.O.P.
Магнат объявил о намерении совершить космический полет в 2018 году. Первоначально Маэдзава намеревался взять группу художников в шестидневное путешествие вокруг Луны, но позже расширил свое определение «художника». Он объявил, что проект будет открыт для творческих людей из всех слоев общества.
Сумма, в которую Маэдзаве обойдется поездка, не разглашается. Его попутчики ничего не будут платить.
Йеми — сын отца-нигерийца и матери-чешки. Он позиционирует себя как танцор, хореограф и продюсер. Он также снялся в нескольких фильмах. Среди зарубежных артистов он сотрудничал в качестве хореографа, например, с американским музыкантом Канье Уэстом.
Недавно Европейское космическое агентство ESAA объявило, что выбрало чешского летчика-истребителя Алеша Свободу в качестве запасного астронавта. Ему пришлось пройти отборочный тур, в ходе которого из 22 000 претендентов были выбраны 17 человек.
Источник: novinky.cz
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