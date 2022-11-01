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В Чехии растет число острых респираторных заболеваний

В Чехии растет число острых респираторных заболеваний

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Kochy
09 декабря
11:02
577
​По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), в Чешской Республике резко выросло количество острых респираторных заболеваний (ОРЗ), включая грипп и респираторно-синцитиальные вирусы (РСВ). В некоторых странах Европы, в том числе в соседней Германии, грипп уже распространяется с умеренной интенсивностью, тогда как в Чехии число заболевших увеличивается в основном среди детей в возрасте от 6 до 14 лет.

В Чехии растет число острых респираторных заболеваний

​«На 48-й неделе 2022 года заболеваемость ОРЗ в Чехии увеличилась почти на 15%. Рост заболеваемости фиксируется во всех регионах и во всех возрастных группах, что соответствует увеличению числа положительных анализов на вирус гриппа и других респираторных заболеваний у населения», — сообщили в институте.

В настоящее время преобладают так называемые вирусы РСВ — воздушно-капельные инфекции, которые проявляются простудными заболеваниями продолжительностью от двух до восьми дней. Эпидемии этих вирусов происходят регулярно с ноября по январь, большинство детей в возрасте до двух лет заражаются хотя бы один раз.

В 23 странах, которые сообщают данные Европейскому центру профилактики и лечения заболеваний (ECDC) в европейском регионе, большинство госпитализированных составляют пациенты с гриппом типа B, чаще всего это дети в возрасте до четырех лет. Например, в Германии, по данным СМИ, детские отделения больниц борются с большим количеством больных, в частности, из-за эпидемии вирусов РСВ, и ситуация описывается как «катастрофическая».

В настоящее время в Чехии госпитализировано около 730 пациентов с covid-19, 50 из них в отделениях интенсивной терапии. За последние три недели цифры снова немного выросли, но все же в начале октября они приближались к двум тысячам. Число людей с положительным результатом теста в последние недели слегка увеличилось, но эксперты отмечают, что только часть людей, у которых есть симптомы, проходят тестирорвание.

Источник: ceskenoviny.cz

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