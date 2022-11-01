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Вандал разрисовал статую орка с лицом Путина в Праге

Вандал разрисовал статую орка с лицом Путина в Праге

Партнер рубрики:
Kochy
09 декабря
13:04
752
Статуя Владимира Путина в образе орка, закрывающего газовый кран, была разрисована неизвестным вандалом. На постаменте появилась надпись краской: «Иду к войне или к миру?»

Вандал разрисовал статую орка с лицом Путина в Праге

Пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштева сообщила, что жители Праги 6, где расположена инсталляция, не сообщали в полицию о вандализме, патруль отправился туда на основании информации из СМИ.

Статуя была установлена ​​5 декабря на месте памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Работа создана в рамках международной встречи художников-кузнецов по инициативе платформы «Подарок Путину».

Металлический орк с поднятой в нацистском приветствии правой рукой привлекает внимание к действиям России, которая вторглась в Украину военным путем и использует минеральные ресурсы, в том числе газ, для продвижения своих геополитических интересов.

Инсталляция также призвана поддержать инициативу по отключению зданий российского посольства в Праге от источников энергии.

«Мы решили установить статую, потому что считаем необходимым и расшевелить общественность в Чехии, и послать Украине и России сигнал, что чехам не все равно, что происходит в Украине», — пояснил один из инициаторов, бизнесмен и меценат Далибор Дедек. Он стоит за платформой «Подарок Путину», которая используется для закупки военной техники для украинской армии.

«Статуя не предназначена для того, чтобы нравиться, она предназначена для того, чтобы провоцировать, чтобы мы все поняли, что мир, который нас окружает, очень хрупок. Что в сотнях километров от нас стоят солдаты, которые убивают женщин и детей и разрушают дома. Это близко, и это нас беспокоит», — добавил он.

«Сторонники Путина, вероятно, не согласятся с таким его изображением. Мы также ожидаем, что инсталляция будет разрушена вандалом или активистом или что ее обольют красной краской», — сказал ранее автор работы Душан Достал.

Скульптура весом около 130 кг заняла у него две недели интенсивной работы. Сколько она простоит в парке в Дейвице, пока неясно. В будущем он хочет продать скульптуру с аукциона и направить вырученные средства на помощь Украине. 

Источник: novinky.cz



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