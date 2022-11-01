Полиция задержала вооруженного мужчину, который взял заложников в торговом центре в Дрездене

Немецкая полиция задержала мужчину, который держал заложников в торговом центре Дрездена и подозревается в убийстве своей матери. Никто из заложников не пострадал. Инцидент произошел утром 10 декабря, из-за чего полиция закрыла территорию вокруг торгового центра и близлежащего рождественского рынка Striezelmarkt.

Полиция эвакуировала людей из универмага Altmarkt-Galerie в субботу утром из-за сообщений о захвате заложников вооруженным человеком. На место прибыло большое количество полицейских.

Близлежащий популярный рождественский рынок Striezelmarkt также был закрыт. Полиция попросила местных жителей и туристов держаться подальше от этого района.

Позже выяснилось, что вооруженный мужчина ворвался в здание Ammonhof возле главного железнодорожного вокзала, где находится Radio Dresden около 8:30 утра в субботу.

Нападавший, у которого, по словам очевидцев, был пистолет, открыл огонь на месте. Журналистам удалось спрятаться в здании радиостанции. До приезда полиции нападавший подъехал на машине к близлежащему торговому центру Altmarkt-Galerie, где забаррикадировался в магазине.

Позже немецкая полиция сообщила, что тело 62-летней женщины — матери 40-летнего мужчины, подозреваемого в нападении — было найдено в квартире в соседнем районе Prohlis. В полиции дело охарактеризовали как семейную драму, мужчину подозревают в убийстве матери.

Из-за вмешательства полиции в центре Дрездена было ограничено движение транспорта, в том числе общественного.

Тысячи чехов регулярно направляются в Дрезден во время Адвента, поэтому город опубликовал предупреждение на чешском языке в Твиттере, призвав туристов и жителей не посещать центр города.

Источник: novinky

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