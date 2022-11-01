Чехия на грани эпидемии респираторных инфекций. Привиться еще не поздно

В настоящее время врачей в Чешской Республике беспокоит не только коронавирус, но респираторные инфекции. В настоящее время страна находится на грани эпидемии — заявили в Государственном институте здравоохранения (SZÚ). По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла более чем на 20 процентов. В частности, наблюдается рост заболеваемости гриппом.

В настоящее время заболеваемость достигла 1754 человек на 100 тысяч жителей, что на 20,4 процента больше, чем на прошлой неделе.

«Мы продолжаем фиксировать рост заболеваемости во всех регионах и во всех возрастных группах (...). Показатель также значительно возрастает и у так называемых гриппозных заболеваний, что характерно для начала эпидемии гриппа», — сказал Ян Кинч, заведующий отделением эпидемиологии инфекционных заболеваний SZÚ.

По его словам, заболеваемость в этой категории увеличилась в целом на 112 процентов по сравнению с прошлой неделей.

Еще есть время сделать прививку от гриппа

«Ситуацию непросто оценить, так как в настоящее время в большей степени замечены несколько возбудителей респираторных заболеваний, которые одновременно циркулируют в популяции, в частности вирусы гриппа, SARS-CoV-2 и Респираторно-синцитиальный вирус. Можно предположить, что на следующей неделе число больных гриппом продолжит увеличиваться», — добавил Кинчл.

Привиться от гриппа все же можно, хотя нужно учитывать, что защитный эффект вакцины проявится лишь примерно через две недели.

Преобладающим вирусом гриппа является тип А, на который и нацелены вакцины.

Источник: novinky.cz

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